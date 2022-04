Chiello, "Oceano paradiso live 2022" al parco della Musica

Chiello sarà in tour quest’estate nelle principali venue estive ed è finalmente pronto a conquistare i palchi con Oceano Paradiso Live 2022.

I 4 concerti precedentemente previsti nei club di Milano, Roma, Napoli e Firenze sono spostati all’interno del calendario estivo in quanto le norme restrittive in vigore fino al 31 marzo 2022 hanno rallentato la preparazione della tournée causando ritardi nella produzione e nell’allestimento.

L’artista - parte del roster di MK3, agenzia di Management, Booking e Generatore di Successi guidata dall’Avv. Manager Angelo Calculli, riferimento nel panorama dello showbiz nazionale - è pronto a portare i suoi successi in un live brillante e sorprendente.

Durante il tour, sarà accompagnato da una band d’eccezione capitanata dal suo produttore di fiducia, Colombre, alla chitarra. Oltre a lui, Fausto Cigarini (Franco126, Reverie) al basso e al violino; Francesco Bellani (Tutti Fenomeni, I Cani) alle tastiere; Giulia Formica (Julie Ant) alla batteria.

Oceano Paradiso Live 2022

26.06.22 ROMA – SPAGHETTILAND, VILLA ADA (Recupero del 19 Maggio – Roma Atlantico)

2.07.22 BAGHERIA (PA) – PICCOLO FESTIVAL, PICCOLO PARCO URBANO NUOVA DATA

7.07.22 NAPOLI – SUO.NA FESTIVAL, EX - BASE NATO (Recupero del 13 Maggio – Casa della musica)

13.07.22 SEGRATE (MI) – CIRCOLO MAGNOLIA (Recupero del 30 Maggio – Fabrique)

16.07.22 BERGAMO – NXT STATION NUOVA DATA

18.07.22 MATERA – SONIK PARK MATERA, CAVA DEL SOLE NUOVA DATA

29.07.22 Padova – Parco Della Musica Nuova Data

4.08.22 SERAVEZZA - VERSILIA (LU) – MEDICEO LIVE FESTIVAL NUOVA DATA

7.08.22 GALLIPOLI (LE) – SOTTOSOPRA FEST, PARCO GONDAR NUOVA DATA

26.08.22 TERNI – BARAVAI, ANFITEATRO ROMANO NUOVA DATA

27.08.22 EMPOLI (FI) – BEAT FESTIVAL (Recupero del 23 Maggio – Firenze Tuscany Hall)

2.09.22 MODENA – FESTA DELL’UNITÁ ARENA DEL LAGO NUOVA DATA

I biglietti delle date indoor di Milano, Napoli e Firenze restano validi per le nuove date corrispondenti. Per i possessori dei biglietti della data di Roma dell’Atlantico del 19 maggio 2022 che volessero partecipare alla data di recupero di Villa Ada del 26 giugno 2022 devono andare su www.magellanoconcerti.it o contattare servizioclienti@magellanoconcerti.it.

I biglietti per le date outdoor e per i recuperi delle date indoor saranno disponibili a partire dalle ore 16 di oggi, mercoledì 6 aprile 2022. Info www.magellanoconcerti.it e www.ticketone.it.

Chiello, all’anagrafe Rocco Modello, è un giovane cantante classe 1999, nato in una piccola località in provincia di Potenza (Venosa). Con la sua attitude e il suo talento è riuscito ad affermarsi tra i protagonisti di spicco della scena trap italiana assieme al gruppo FSK Satellite raggiungendo traguardi significativi come il Disco d’Oro FIMI per l’album d’esordio FSK Trapshit e arrivando alla prima posizione della classifica FIMI GFK con il secondo album Padre, figlio e spirito.

A seguito dello scioglimento del gruppo FSK, si concentra sulla sua carriera solista vantando collaborazioni con artisti e produttori affermati in brani come Ayahuasca di Mace e Colapesce, Cancelli di mezzanotte con Rkomi e La strega del frutteto con Madame e Sick Luke. Nel 2021 debutta con il suo tanto atteso primo album Oceano Paradiso, certificato Disco d’Oro dalla FIMI a pochi mesi dall’uscita.

Forte del successo ottenuto, Chiello è stato invitato anche come ospite ai live di X Factor 2021 dove si è esibito con la sua hit Quanto ti vorrei, certificata singolo di platino.

