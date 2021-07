“Le viole del Pollini”: speciale concerto ad Arquà Petrarca

Venerdì 9 luglio alle ore 18.30 alla chiesa arcipretale di Santa Maria Assunta di Arquà Petrarca (Padova), incantevole borgo medievale nel cuore dei Colli Euganei, eletto a dimora dal sommo poeta di cui porta il nome, andrà in scena “Le Viole del Pollini”, uno speciale concerto con il coordinamento del prof. Fabrizio Scalabrin del Dipartimento di Archi e corde del Conservatorio di Musica di Padova “Cesare Pollini”.

L’appuntamento proporrà dunque un repertorio con protagonista il meraviglioso suono della viola: il più antico degli strumenti ad arco, caratterizzato da una voce profonda, intensa e “malinconica”, con un’estensione intermedia fra il violino e il violoncello, impiegato nella musica classica, oltre che in orchestra, in svariati contesti da camera e anche come solista.

Ascoltare un ensemble di sole viole in concerto si presenta oggi come una vera rarità e una preziosa occasione per ammirare l’equilibrio sonoro e il calore avvolgente prodotto dall’insieme di queste voci strumentali di contralto, passate a un certo punto in secondo piano con l’affermarsi del “sovracuto” violino.

Ad aprire il programma di Arquà saranno Elisa Facchini, Sabina Balholdina e Natalia Duartes, le quali eseguiranno la Fantazie I per tre viole del teorico musicale e compositore inglese del periodo barocco Matthew Locke (1621-1677); a seguire l’Ensemble di viole del Conservatorio interpreterà la cantata BWV 18 di Johann Sebastian Bach (1685-1750) “Gleichwie der Regen und Schnee vom Himmel fällt” (trad. “Come la pioggia e la neve cadono dal cielo”), uno splendido lavoro giovanile del Kantor, in cinque movimenti, trascritto appositamente per la formazione. Esecutori: Natalia Duartes, Sabina Bakholdina, Lici Aredion, Elisa Facchini, Tommaso Lorenzon, Giulia Pasquali, Ilaria Polese, Alessandra Nardi, Chiara Pellizzari, Chiara Zatterin, Lou Zyao, Beatrice Zavan, Ning Zhang, Giovanna Gordini e Beatrice Fanin (viole), Fabrizio Scalabrin (viola tenore), Caterina Rossetto (contrabbasso), Silvia Berto (clavicembalo) e Lici Aredion (organo). Oltre ai due brani principali del programma, i vari componenti dell’ensemble interverranno poi come solisti e in diverse formazioni per brevi esecuzioni di musiche di: Bach, Friedrich Seitz, Michel Corrette, Alessandro Rolla, Gaetano Brunetti, Casimir Ney, Max von Weinzierl, Krzysztof Penderecki.

