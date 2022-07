Il trio Janabarh in concerto al chiostro Albini dei musei Eremitani

Mercoledì 13 luglio 2022, ore 18

Chiostro Albini | Museo Eremitani

piazza Eremitani 8 | Padova

Concerto Trio Janabarh

Ingresso libero

Programma

AMEN HAYR SOURP | Amen, Saint Père

Estratto dalla liturgia armena

HOV AREK SARER DJAN | Souffles, vent des montagnes | Komitas

Canzone d’amore

HOROVEL | Chant de labour | populaire

Canto del contadino per dare forza al bue per arare il suo campo

KAMANTCHA | kamantcha | Sayat Nova

Strumento scelto dal famoso trovatore armeno Sayat Nova

ANTSA KENATSI | Je suis passé et parti | Goussan Chahèn

Sono passato per questa terra, ho vissuto e me ne sono andato

ALAKIAZ |Montagne Alakiaz | Komitas et KHENKI DZAR | L’arbre d’encens | Komitas

Suite di 2 canzoni tradizionalmente associate

LULLABY | berçeuse | Bregovic

Musica dal film «La Regina Margot»

LA VITA E BELLA | la vie est belle | Piovani

Musica dal film «La vita è bella»

SUITE DE CHANTS DE NOËL DE PROVENCE | Extraits de chants provençaux de la Renaissance

Suite di canzoni provenzali appositamente arrangiate per il Trio Janabarh

MAYR ARAKSI APEROV |Sur les bords du fleuve Araxe | Afrikian

Inno alla Pace

KANI VOR DJAN IM | Tant que je suis vivant | Sayat Nova

Canzone d’amore

DELE YAMAN | Populaire

Antico lamento armeno

YERGUINKN AMBELA |Le ciel s’est assombri | Komitas

Idillio

SOURP SOURP | Saint Saint | Yekmalian

Estratto dalla Messa

DZEGNORSNERI BAR | La danse des pêcheurs | populaire

Musica di danza molto ritmata

HABERBAN | Idylle | Komitas

Idillio rustico con ritmo giocoso

Il trio Janabarh

Il gruppo Janabarh («La via» in armeno) nasce dall’incontro di tre musicisti provenienti da esperienze musicali diverse. La musica classica e la musica tradizionale armena sono le principali fonti d’ispirazione di questo ensemble.

Janabarh è un trio composto da un eufonio (uno strumento di ottone a metà strada tra il corno e il trombone), un clarinetto e un doudouk. Questo strumento tradizionale armeno dal suono inimitabile è considerato un antenato dell’oboe. Dal 2005 è stato inserito dall’UNESCO nella lista del patrimonio culturale immateriale dell’umanità.

Janabarh utilizza essenzialmente melodie armene ancestrali riscritte per questo insolito trio in cui i timbri degli strumenti si fondono con finezza. L’ascoltatore viene così trasportato in un viaggio musicale tra Oriente e Occidente.

I musicisti

Valentin Conte (eufonio) è un musicista versatile. Suona diversi strumenti classici (trombone, tuba), ma anche tradizionali (cornamusa, galoubet e tamburello). Insegna al conservatorio di Bollène e dirige diverse scuole di musica nella Vaucluse. È stato membro dell’ensemble strumentale SASSOUN della JAF (Jeunesse Arménienne de France) per 10 anni ed è il presidente fondatore della Compagnia VENDAQUI.

Sylvain Gargalian (clarinetto) insegna fisarmonica da oltre 15 anni presso il Conservatorio Nazionale della Regione di Marsiglia. È un polistrumentista e ha un diploma statale per l’insegnamento del clarinetto. È stato membro dell’ensemble strumentale SASSOUN della JAF (Jeunesse Arménienne de France) per 25 anni e co-fondatore dell’ensemble di musica strumentale NOMADEUS.

Michaël Vémian (doudouk) dirige la scuola di musica tradizionale “Khatchatour Avédissian” della JAF (Jeunesse Arménienne de France). È un polistrumentista (doudouk, shevi, beloul, zourna, tromba). Ha inoltre diretto l’ensemble strumentale SASSOUN per 25 anni e ha fondato il coro AZAD nel 2010. Insegna come musicista ospite in diverse scuole pubbliche di Marsiglia.

Informazioni

Ingresso libero

tel. 049 8204572 | museo.archeologico@comune.padova.it

padovamusei.it

Info web

https://www.padovanet.it/evento/concerto-trio-janabarh

https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/concerto-trio-janabarh