“Musica al Museo”: concerto al chiostro Albini dei musei Eremitani

Giovedì 14 settembre 2023 alle ore 18, al Chiostro Albini agli Eremitani, concerto finale di Musica al Museo 2023, organizzato dagli Amici della Musica di Padova in collaborazione con Padova Musei Civici. A chiudere la rassegna Le due Selene, duo di arpa formato dalle sorelle gemelle Aran e Nora Spignoli. Queste due giovani “prodigio” sono nate a Barcellona nel 2006 e ora vivono a Firenze. Sono state ammesse per merito alla Scuola di Musica di Fiesole e dopo aver conseguito numerose borse di studio, hanno ottenuto una serie di premi, sia in Italia che in Spagna. Tra le loro varie partecipazioni a concerti e festival musicali si segnalano l’evento Stringscity (dal 2016 al 2019) e i concerti per le Dimore Storiche e per la Fondazione Ferragamo. Sono state protagoniste, su invito di Salvi Harps del concerto di apertura di Arpissima presso il Teatro del Maggio di Firenze (2019) e hanno partecipato al programma televisivo “Prodigi – La musica è vita” trasmesso da Rai Uno nel novembre del 2016 e, il 29 agosto 2021, al programma Radio 3 Suite.

Le due giovani arpiste presentano un programma non comune, tra Italia, Spagna e soprattutto Francia. Partendo infatti da due compositori del passato, quali l’italiano Pietro Domenico Parisi e lo spagnolo Pedro José Blanco, si concentrano poi sulla musica francese, suonando composizioni di Henriette Renié e Marcel Tournier, famosi arpisti del secolo scorso, fino ad includere autori contemporanei come Guillaume Connesson e Jean Michel Damase.

In caso di maltempo il concerto si terrà in Sala del Romanino.

Biglietti 5 euro, disponibili presso il circuito 2tickets.it; presso Gabbia Dischi, via Dante 8, e al botteghino del concerto.

Per informazioni sulla rassegna Musica al museo 2023: https://www.amicimusicapadova.org/calendario/rassegne/musica-al-museo-2023/

Le attività degli Amici della Musica di Padova sono realizzate con il patrocinio e il contributo del Ministero della Cultura, del Comune di Padova - Assessorato alla cultura e il contributo della Regione Veneto.

Per info: https://www.amicimusicapadova.org/calendario/2023/09/14/722/ - info@amicimusicapadova.org Tel. 049 8756763

