“Musica al Museo”: concerto al chiostro Albini dei musei Eremitani

Giovedì 21 giugno, il giorno dedicato nel mondo alla Festa della Musica, prende avvio la tradizionale rassegna Musica al Museo 2024, ospitata nel Chiostro Albini del complesso dei Musei Civici di Padova, e organizzata dagli Amici della Musica di Padova in collaborazione con Padova Musei Civici. Cinque concerti, da giugno a settembre, con formazioni musicali e repertori assai diversi tra loro. Trait d’union tra i concerti il cartellone composto da giovani solisti o ensemble di recente formazione che hanno però già riscosso un notevole successo di critica e di pubblico, e la scelta di programmi originale, sia per gli strumenti suonati che per le composizioni in programma. Il concerto di apertura, dal titolo il titolo Verdi e Ravel: nazioni a specchio, è stato affidato al QUARTETTO GOLDBERG, vincitore del premio “Premio speciale della Critica Italiana “Piero Farulli – miglior ensemble emergente” e “Una vita nella musica – Giovani 2024”. Il secondo appuntamento ha come ospite la violinista SOFIA MANVATI, anche questa giovane musicista pluripremiata e già presente in numerose stagioni concertistiche in Italia e all’estero. Sarà poi la volta di uno strumento poco comune nei concerti da camera, la fisarmonica, suonata da LUIGI GORDANO, con un programma che include anche aspetti di folclore, visto che verrà suonata un tipo particolare di fisarmonica sviluppata in Russia all’inizio del secolo scorso, il banyan. Musica antica e barocca, con canzoni e madrigali per il primo concerto di settembre, dopo la pausa estiva con l’ensemble L’HUMANA FRAGILITA’ e concerto di chiusura con il DUO ANTARES, composto da flauto e arpa. Il dialogo tra i due strumenti si svolgerà sia su brevi composizioni del novecento, quasi miniature musicali, che su una composizione contemporanea di Stefano Bellon, espressamente commissionata dagli Amici della Musica di Padova.

Tutti i concerti si svolgeranno al Chiostro Albini, Museo Eremitani, Padova, con inizio alle ore 18.

VENERDI’ 21 GIUGNO, ore 18 - Chiostro Albini, Musei Civici Eremitani, PADOVA

QUARTETTO GOLDBERG, archi Verdi e Ravel: nazioni a specchio

Musica con Vista

Jingzhi Zhang, violino

Giacomo Lucato, violino

Matilde Simionato, viola

Martino Simionato, violoncello

Giuseppe Verdi, Quartetto per archi in mi minore

Maurice Ravel, Quartetto per archi in fa maggiore

GIOVEDI’ 27 GIUGNO, ore 18 - Chiostro Albini, Musei Civici Eremitani, PADOVA

SOFIA MANVATI, violino

Giuseppe Tartini Sonata n. 7 B.a1

Johann Sebastian Bach Sonata n. 1 BWV 1001

Nicolò Paganini Capricci op. 1 n. 5, 11, 24

Eugène Ysaÿe Sonata n. 3 op. 27 "Ballade"

GIOVEDI’ 4 LUGLIO, ore 18 - Chiostro Albini, Musei Civici Eremitani, PADOVA

LUIGI GORDANO fisarmonica bayan

Johann Sebastian Bach Suite inglese n. 5 BWV 810

Sergej Rachmaninov Vocalise op. 34 n. 14 (trascrizione di L. Gordano)

Sofia Gubajdulina "et exspecto" (sonata per bayan solo)

Anatoly Kusyakov Sonata n. 6

GIOVEDI’5 SETTEMBRE, ore 18 - Chiostro Albini, Musei Civici Eremitani, PADOVA

L’HUMANA FRAGILITA’ L’incanto musicale di Orfeo

Eleonora Ghiringhelli, Viola da gamba

Francesco Zoccali, Tiorba e Chitarra barocca

Maximiliano Danta, Controtenore, Cornetto e Lirone

GIOVEDI’12 SETTEMBRE, ore 18 - Chiostro Albini, Musei Civici Eremitani, PADOVA

DUO ANTARES Miniature del Secolo Breve

Andrea Magris, flauto

Erika Perantoni, arpa

Jean Cras Suite en Duo (1927)

Arnold Bax Sonata per flauto e arpa (1928)

Stefano Bellon Brano in prima esecuzione

(Commissione Amici della Musica di Padova)

Nino Rota Sonata per flauto e arpa (1937)

Musica al Museo : https://www.amicimusicapadova.org/calendario/rassegne/musica-al-museo-2024/

Biglietti: 5 euro disponibili presso il circuito 2tickets.it; presso Gabbia Dischi, via Dante 8; al botteghino del concerto

INFO: www.amicimusicapadova.org - info@amicimusicapadova.org – tel. 049 8756763

https://www.amicimusicapadova.org/evento/festa-della-musica/

