“Musica al Museo”: concerto al chiostro Albini dei musei Eremitani

Giovedì 27 giugno, alle ore 18, secondo appuntamento di Musica al Museo (2024) , rassegna organizzata dagli Amici della Musica di Padova in collaborazione con Padova Musei Civici , ospitata nel Chiostro Albini al Museo Eremitani. Il concerto è stato affidato alla giovane violinista Sofia Manvati e il programma alternerà pezzi classici per violino del repertorio barocco, quali la Chaconne da Partita n. 2 BWV 1004 di Bach, a pezzi di autori del novecento quali Kurtág, Stravinsky, di cui verrà suonata Élégie, e Ysaÿe. Di quest’ultimo verrà suonata la Sonata n. 3 op. 27 "Ballade", scritta nel 1923, ritenuta uno dei pezzi più significativi del compositore belga.

Sofia Manvati ha conseguito la laurea di secondo livello con il massimo dei voti, lode e menzione presso il Conservatorio C. Monteverdi di Cremona, e si è successivamente perfezionata presso l’Accademia “Stauffer Center for Strings” a Cremona e l’Accademia Chigiana di Siena, con il Maestro Salvatore Accardo. Attualmente frequenta un ulteriore corso di specializzazione presso il Conservatorio Reale di Bruxelles con il violinista Philippe Graffin. Ha ricevuto premi in numerosi concorsi nazionali ed internazionali, quali “Premio Roscini Padalino” di Perugia Classica, il “Premio Giovanni Guglielmo” in duo con il pianista Giorgio Lazzari, il Grand Prize Virtuoso a Vienna, per il quale si è esibita alla Glaserner Saal Musikverein. Ha tenuto numerosi recital per la Società di Concerti di Milano come artista in residenza e si è esibita in numerose stagioni concertistiche come le Serate Musicali di Milano, Musica Insieme Bologna, Amici della Musica di Firenze, Chigiana Summer Festival, Festival Pianistico di Bergamo e Brescia, Serate Musicali di Trieste, European Parliament Lunch Concerts a Bruxelles e non ultimo presso l’Auditorium Parco della Musica Santa Cecilia a Roma.

Tutti i concerti si svolgeranno al Chiostro Albini, Museo Eremitani, Padova, con inizio alle ore 18.

GIOVEDI’ 27 GIUGNO, ore 18 - Chiostro Albini, Musei Civici Eremitani, PADOVA

SOFIA MANVATI, violino

Giuseppe Tartini Sonata n. 7 B.a1

Johann Sebastian Bach Sonata n. 1 BWV 1001

Nicolò Paganini Capricci op. 1 n. 5, 11, 24

Eugène Ysaÿe Sonata n. 3 op. 27 "Ballade"

GIOVEDI’ 4 LUGLIO, ore 18 - Chiostro Albini, Musei Civici Eremitani, PADOVA

LUIGI GORDANO fisarmonica bayan

Johann Sebastian Bach Suite inglese n. 5 BWV 810

Sergej Rachmaninov Vocalise op. 34 n. 14 (trascrizione di L. Gordano)

Sofia Gubajdulina "et exspecto" (sonata per bayan solo)

Anatoly Kusyakov Sonata n. 6

GIOVEDI’5 SETTEMBRE, ore 18 - Chiostro Albini, Musei Civici Eremitani, PADOVA

L’HUMANA FRAGILITA’ L’incanto musicale di Orfeo

Eleonora Ghiringhelli, Viola da gamba

Francesco Zoccali, Tiorba e Chitarra barocca

Maximiliano Danta, Controtenore, Cornetto e Lirone

GIOVEDI’12 SETTEMBRE, ore 18 - Chiostro Albini, Musei Civici Eremitani, PADOVA

DUO ANTARES Miniature del Secolo Breve

Andrea Magris, flauto

Erika Perantoni, arpa

Jean Cras Suite en Duo (1927)

Arnold Bax Sonata per flauto e arpa (1928)

Stefano Bellon Brano in prima esecuzione

(Commissione Amici della Musica di Padova)

Nino Rota Sonata per flauto e arpa (1937)

Musica al Museo : https://www.amicimusicapadova.org/calendario/rassegne/musica-al-museo-2024/

Biglietti: 5 euro disponibili presso il circuito 2tickets.it; presso Gabbia Dischi, via Dante 8; al botteghino del concerto

INFO: www.amicimusicapadova.org - info@amicimusicapadova.org – tel. 049 8756763

NOTA BENE: in caso di maltempo la sede alternativa verrà tempestivamente comunicata sul sito https://www.amicimusicapadova.org/ e sui social.

https://www.amicimusicapadova.org/evento/festa-della-musica/

