"Musica al Museo": il Trio dell'Arcimboldo al chiostro Albini dei musei Eremitani

Ritorna Musica al Museo, rassegna estiva di cinque concerti nel Chiostro Albini dei Musei Civici agli Eremitani, organizzata dagli Amici della Musica di Padova in collaborazione con Padova Musei Civici.

Il concerto inaugurale del 30 giugno è affidato al noto Trio dell’Arcimboldo, ensemble di fiati, specializzato nell’utilizzo di strumenti “classici” (copie e originali d’epoca, di cui possiedono una collezione di rilevanza internazionale). I componenti del trio si esibiscono a fianco dei nomi più prestigiosi del panorama musicale internazionale e collaborano con alcuni dei maggiori strumentisti specializzati in esecuzioni su strumenti d’epoca.

Musica al Museo - Musica con Vista

Giovedì 30 giugno 2022, ore 18 Chiostro Albini, Musei Civici agli Eremitani, Padova

Trio dell'Arcimboldo

Luca Lucchetta clarinetto

Rocco Carbonara clarinetto

Sergio Azzolini fagotto

Il programma del concerto prevede musiche di Mozart (Divertimento n. 2 K439b, Divertimento n. 1 K439b e Cinque arie da “Il flauto magico") Salieri ( Palmira, Marcia di Camelo) e Vaudano (Tre Sonate).

Il concerto rientra nel festival Musica con Vista 2022, organizzato da Le Dimore del Quartetto e il Comitato Amur in partnership con l’Associazione Dimore Storiche Italiane. Si tratta di un festival itinerante, che come testimonia l’esperienza di Padova, conduce lo spettatore alla scoperta delle bellezze nascoste del Paese, spesso fuori dai soliti itinerari. Affascinanti borghi, edifici storici e giardini incantati, attraverso la musica e la cultura, promuovono lo sviluppo di un turismo appassionato e curioso, in grado di attrarre un pubblico eterogeneo. Musica con vista rientra nel più ampio piano di interventi sociali e culturali di Poste Italiane “Presenti sul territorio, vicini alle comunità”. L’Azienda, con i suoi 160 anni di storia, è impegnata a supportare le comunità locali sostenendo il benessere dei cittadini e lo sviluppo sociale, culturale ed economico del Paese. Un valore perseguito attraverso la promozione di programmi e attività di inclusione sociale con un impatto positivo sul territorio, anche grazie alla presenza capillare dell’Azienda e al supporto di progetti a valenza comunitaria.

Si ringrazia IN’S mercato per il contributo a Musica al Museo.

In caso di maltempo il concerto avrà luogo all’interno, alla Sala del Romanino.

Ingresso

Biglietti: 5 euro disponibili presso il circuito Vivaticket; presso Gabbia Dischi, via Dante 8; al botteghino del concerto

Info web

Informazioni sulla rassegna Musica al Museo https://www.amicimusicapadova.org/calendario/rassegne/musica-al-museo-2022/

https://www.amicimusicapadova.org/calendario/2022/06/30/644/

https://www.amicimusicapadova.org/ - info@amicimusicapadova.org – tel. 049 8756763

