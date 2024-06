“Musica al Museo”: concerto al chiostro Albini dei musei Eremitani

Giovedì 4 luglio, alle ore 18, ultimo appuntamento di Musica al Museo (2024) prima della pausa estiva. Singolare protagonista del concerto il bayan (tradizionale fisarmonica russa) suonata da Luigi Gordano, e del tutto particolare anche il programma che accosta la musica barocca di J. S. Bach, con una delle famose Suite inglese n. 5 BWV 810, al famosissimo Vocalise op. 34 n. 14 di Rachmaninov (nella trascrizione per fisarmonica curata da Gordano stesso) e a due composizioni di autori russi del novecento, "et exspecto" di Sofia Gubajdulina e Sonata n. 6 di Anatoly Kusyakov. E a far risuonare le note della fisarmonica nel Chiostro Albini sarà appunto Luigi Gordano, giovane musicista che che ha compiuto i suoi studi al Conservatorio Cimarosa di Avellino, dove ha conseguito nel 2019 la Laurea II livello in Discipline Musicali ramo Fisarmonica Classica 110 cum laude e menzione speciale. Nel 2021 ha vinto la borsa di studio organizzata dal Conservatorio G. Martucci di Salerno insieme al “Rotary Club Salerno Duomo” confermandosi come miglior allievo del Conservatorio. Nel 2022 è stato impegnato in una tournèe americana che come ultima tappa lo ha visto esibirsi alla famosissima Carnegie Hall, dove ha riscosso un grande successo, per il suo stile, energia e ingegno. A marzo del 2023 è stato il primo italiano a vincere l’International Accordion Competition Vilnius (Lituania), concorso tra i più ambiti del panorama mondiale. La sua attività di concertista lo vede presente in numerosi teatri e sale da concerto.

La rassegna Musica al museo 2024, organizzata dagli Amici della Musica di Padova in collaborazione con Padova Musei Civici riprenderà con altri due concerti nel mese di settembre.

Biglietti 5 euro disponibili presso il circuito 2tickets.it; presso Gabbia Dischi, via Dante 8; al botteghino del concerto.

Tutti i concerti si svolgeranno al Chiostro Albini, Museo Eremitani, Padova, con inizio alle ore 18.

GIOVEDI’ 4 LUGLIO, ore 18 - Chiostro Albini, Musei Civici Eremitani, PADOVA

LUIGI GORDANO fisarmonica bayan

Johann Sebastian Bach Suite inglese n. 5 BWV 810

Sergej Rachmaninov Vocalise op. 34 n. 14 (trascrizione di L. Gordano)

Sofia Gubajdulina "et exspecto" (sonata per bayan solo)

Anatoly Kusyakov Sonata n. 6

GIOVEDI’5 SETTEMBRE, ore 18 - Chiostro Albini, Musei Civici Eremitani, PADOVA

L’HUMANA FRAGILITA’ L’incanto musicale di Orfeo

Eleonora Ghiringhelli, Viola da gamba

Francesco Zoccali, Tiorba e Chitarra barocca

Maximiliano Danta, Controtenore, Cornetto e Lirone

GIOVEDI’12 SETTEMBRE, ore 18 - Chiostro Albini, Musei Civici Eremitani, PADOVA

DUO ANTARES Miniature del Secolo Breve

Andrea Magris, flauto

Erika Perantoni, arpa

Jean Cras Suite en Duo (1927)

Arnold Bax Sonata per flauto e arpa (1928)

Stefano Bellon Brano in prima esecuzione

(Commissione Amici della Musica di Padova)

Nino Rota Sonata per flauto e arpa (1937)

Musica al Museo : https://www.amicimusicapadova.org/calendario/rassegne/musica-al-museo-2024/

INFO: www.amicimusicapadova.org - info@amicimusicapadova.org – tel. 049 8756763

NOTA BENE: in caso di maltempo la sede alternativa verrà tempestivamente comunicata sul sito https://www.amicimusicapadova.org/ e sui social.

