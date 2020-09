"Che follia l’amor costante!", il Circolo della lirica di Padova e Solidaria al cortile di palazzo Moroni

Che follia l’amor costante! Il Circolo della lirica di Padova e Solidaria portano in scena Donizetti buffo per l’apertura della XXXVII stagione musicale 2020-2021

L'evento

Sabato 26 settembre, il Circolo della Lirica di Padova inaugura nel cortile di Palazzo Moroni la XXXVII Stagione musicale 2020/2021, con la direzione artistica del M° Nicola Simoni, giovane eccellente direttore d’orchestra padovano. Il genio musicale di Donizetti e i protagonisti delle sue opere comiche faranno da filo conduttore all’originale e brillante spettacolo, in forma semiscenica, Che follia l’amor costante!, su un’idea del regista americano Brad Carton Sisk.

Sul palco andranno in scena, da L’elisir d’amore, le schermaglie amorose di Adina e Nemorino, la soave ballata di Nemorino Una furtiva lagrima, cavallo di battaglia del repertorio tenorile, le trame truffaldine di Dulcamara e il suo elisir. E ancora, si affacceranno Don Pasquale, Norina ed Ernesto, i protagonisti dello scombinato triangolo amoroso, fatto di equivoci e travestimenti, metamorfosi, spese, finte nozze, simulati tradimenti, dall’opera Don Pasquale. Composizione musicale, quest’ultima, che segna la svolta per l’opera buffa di Donizetti, divenuta poco farsesca, meno comica ma con pagine di grande ironia in cui si affaccia l’amarezza e si inseriscono pathos, elegia e sentimento.

Un cast di brillanti giovani artisti, che già calcano le scene di importanti teatri, daranno corpo e voce a questi celebri e amati personaggi. Un pomeriggio musicale di fine estate da godere in compagnia dell’eclettico compositore bergamasco!

Interpreti

Sara Fanin, soprano

Carlos Natale, tenore

Masashi Tomosugi, basso-baritono

Gabriele Sagona, basso

Pietro Semenzato, pianoforte

Idea scenica Brad Carlton Sisk

Spettacolo realizzato in collaborazione CSV di Padova, progetto Solidaria - Bettin pianoforti

Dove e quando

Sabato 26 settembre, h. 17.30 - Cortile di palazzo Moroni, Via VIII Febbraio, 8

In caso di maltempo: Teatro Ist Barbarigo, via del Seminario 7

Prenotazione obbligatoria

Prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti ai numeri 348 905 1968 / 349 802 6146 /347 953 1018 - Ingresso solo con mascherina

Info web

www.circolodellalirica.it

https://www.circolodellalirica.it/che-follia-e-lamor-costante-sabato-26-settembre/

https://www.facebook.com/circolodellalirica/