Concerto del coro Mortalisatis a Padova

Per secoli, la musica ha fatto della Chiesa il punto di riferimento della propria storia: oltre alle composizioni musicali liturgiche si incontrano, nel vasto repertorio natalizio, temi e forme provenienti dai più vari ambiti che nel corso del tempo hanno assunto una tale caratterizzazione da rappresentare dei modelli a sé, come è il caso dei carols inglesi, dei noëls francesi e dei canti di questua italiani. Danze e processioni dei fedeli contraddistinguevano le celebrazioni liturgiche ma anche le feste popolari profane, accompagnate da musica e canti. La nascita di Cristo, considerato nuovo sole della spiritualità, fonte di luce e di vita, resta una data magica, che celebra una nuova vita ricca di speranza e assicura all’uomo il necessario rigenerarsi di tutte le cose del mondo, come un fuoco che viene nuovamente ed eternamente alimentato dalla musica.

Puer natus in Bethlehem, dalle Piae cantiones (1625)

Es ist ein Ros entsprungen, M. Praetorius – M. Vulpius

Lo how a rose / The Rose, arr. C. H. Johnson

Angel’s Carol, J. Rutter

Duérmete, tradizionale sudamericano arr. J. Herrington

La Nuit, J. P. Rameau

Nativity Carol, J. Rutter

Stars, E. Esenvalds

Deck the Hall, tradizionale del Galles arr. J. Rutter

Sure on this shining Night, M. Lauridsen

Joy to the World, L. Mason – arr. J. Rutter

Informazioni e contatti

Mercoledì 5 gennaio 2022 alle ore 20.30.

Web: https://www.coromortalisatis.it.