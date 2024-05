Concerto del coro di voci bianche “Nuove Armonie”, 23 piccoli cantori dai 5 ai 12 anni a Selvazzano

La Città di Selvazzano Dentro, in collaborazione con l’Associazione “Nuove Armonie” e il C.A.S.F. Padova Ovest, presenta “Nuove Armonie in Concerto”. Venerdì 31 maggio alle ore 18.45 presso l'Auditorium San Michele di Selvazzano Dentro si terrà un emozionante concerto del coro di voci bianche “Nuove Armonie”. 23 piccoli cantori dai 5 ai 12 anni coinvolgeranno il pubblico, con il loro entusiasmo, in un repertorio variegato che spazia dal pop moderno alla tradizione popolare, con brani sulla pace, l'accoglienza, la natura e gli animali.

Durante la serata verrà presentato il progetto "Famiglie in Rete" promosso dal C.A.S.F. Padova Ovest, iniziativa volta a favorire la solidarietà familiare, rafforzare i legami comunitari e supportare le famiglie attraverso una rete di sostegno reciproco.

Ingresso gratuito

Per informazioni

Associazione Nuove Armonie APS

email: info@nuovearmonie.org

telefono 331.1235363

Info web

https://www.comune.selvazzano-dentro.pd.it/c028086/po/mostra_news.php?id=1433

Foto articolo da comunicato stampa