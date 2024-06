Il concerto del solstizio d’estate per le cure palliative pediatriche al Parco Treves

Una serata di musica per festeggiare, tutti assieme, l’arrivo della bella stagione per antonomasia, l’estate e per aiutare – con un gesto concreto – le migliaia di bambine e bambini che necessitano di cure palliative pediatriche.

Con questo scopo si svolgerà, venerdì 21 giugno, ore 18.30 al Giardino Treves di Padova, il “Concerto del solstizio d’estate – piccoli passi contro grandi sfide: la lezione di Beethoven”.

Sul palco, allestito per l’occasione, suonerà l’Orchestra Asclepio dell’Azienda Ospedale-Università di Padova, diretta dal Maestro Alois Saller, sulle musiche di Ludwig Van Beethoven – Sinfonia n. 6 in Fa maggiore – Pastorale.

L’evento, promosso dalla Fondazione La miglior vita possibile e con il patrocinio di Regione Veneto, Comune di Padova, Università di Padova, ULSS6 Euganea, Centro di Terapia del dolore e cure palliative pediatriche – Hospice pediatrico Padova, Azienda Ospedale Università di Padova, dipartimento Salute Donna e Bambino e Istituto Oncologico del Veneto (IOV), vuole essere un momento di condivisione e di informazione sulle malattie pediatriche non ancora guaribili e sulle cure palliative e terapia del dolore pediatriche.

L’ingresso è libero con donazione volontaria per l’Hospice Pediatrico di Padova.

La Fondazione La Miglior Vita Possibile sostiene e supporta la realizzazione di progetti di cura e assistenza alla popolazione pediatrica mediante collaborazione tra settore pubblico e privato. Promuove attività volte alla individuazione, creazione ed acquisizione di risorse economiche a sostegno della ricerca scientifica e tecnologica nel campo delle cure palliative pediatriche, nonché dei progetti attuativi e di cura in tale ambito.

La Miglior Vita Possibile

Via Milazzo 12

35142 Padova

info@lamigliorevitapossibile. it

Info web

https://costruiamo.lamigliorvitapossibile.it/

https://costruiamo.lamigliorvitapossibile.it/campagne/nuovi-spazi-per-lhospice-pediatrico-di-padova/

Foto articolo da comunicato stampa