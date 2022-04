Concerto dedicato a "Fabrizio De André'" con gli Onda acustica trio

Un evento organizzato dalla Promovies in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova che propone venerdì 13 maggio alle ore 21 il concerto sulla musica e le canzoni più belle e i testi meno conosciuti e più ricercati di Fabrizio De Andrè magistralmente interpretate dal trio “Onda Acustica” formato da Giulio D'Agnello alla voce e chitarra accompagnato da due maestri musicisti come Mauro Redini alla fisarmonica e Alessandro Sodini al mandolino.

La location è il Giardino Teatro del monumentale Palazzo Zuckermann, in Corso Garibaldi, 33 a Padova. Un omaggio per ricordare anche a 25 anni di distanza la presenza dello stesso De Andrè ospite della Promovies all’Arena Romana in occasione della proiezione del film “Ilona arriva con la pioggia”. Gli strumenti utilizzati dal gruppo musicale costituiscono un vero e proprio archetipo della musica tradizionale e popolare italiana. Le canzoni di Fabrizio De Andrè, selezionate tra quelle del periodo a cavallo tra gli anni ‘60 e ‘70, saranno eseguite con spirito ed intento filologico e proporranno un viaggio intenso ed appassionato attraverso la sua lunga produzione. Non mancheranno anche durante il concerto delle incursioni "coraggiose e divertenti" in altri contesti musicali sempre “in direzione ostinata e contraria”.

Un concerto, appassionato dedicato all’indimenticabile cantautore genovese che è uno dei maggiori esponenti della storia musicale del nostro Paese: Fabrizio De Andrè. Controverso, geniale sognatore, un artista che ha avuto il merito e il coraggio di raccontare la nostra Italia con testi originali che ancora oggi risultano di straordinaria attualità. È considerato a tutti gli effetti uno dei maggiori poeti del secondo Novecento, un vero e proprio talento poetico-letterario. Giulio D'Agnello, cantante e musicista toscano con una lunghissima traiettoria nella musica etnica e folk. Ha iniziato il suo percorso musicale alla fine degli anni ’70 con il gruppo “Canto Libre”. A metà degli anni ’80 è cofondatore del gruppo “Mediterraneo” con il quale si è esibito in Italia ed in Europa. Tra le sue varie collaborazioni quelle con il giornalista e scrittore Romano Battaglia, il cantastorie e poeta calabrese Otello Profazio, con il paroliere Sandro Luporini (già coautore di tutta l’opera di Giorgio Gaber) con il quale ha pubblicato un disco nel 2010. Ha partecipato a stage e seminari con Dario Fo, Roberto De Simone, Alirio Diaz. Si è esibito con diverse formazioni e nei più importanti luoghi di spettacolo e di cultura, dal Piccolo Teatro di Milano al Teatro Romano di Fiesole, dal Maschio Angioino di Napoli al Teatro della Pergola di Firenze, dal Museo Nazionale delle Terme di Diocleziano di Roma all’Arena Romana di Padova, condividendo il palco anche con illustri colleghi quali Joan Baez, Eugenio Bennato, Toni Cercola, Tullio De Piscopo, Giorgio Albertazzi. Ha partecipato al disco “Canti Randagi” - Canzoni di Fabrizio De Andrè ed è considerato uno dei massimi interpreti del teatro-canzone di Giorgio Gaber.

Informazioni e contatti

Il biglietto per il concerto (posto unico) costa: 10 euro (scontato in prevendita) e 15 euro (in biglietteria la sera dello spettacolo).

Prevendite: on-line sul Circuito Vivaticket: https://www.vivaticket.com/it/biglietto/concerto-dedicato-a-fabrizio-de-andre/179345 oppure a Padova da: Gabbia Dischi (via Dante, 8), CartoLibreria Edicola Ruggero (via Armistizio, 289 Mandria), Cartoleria C’era un volta (via Asolo, 9 Paltana).