“Note di Stelle” a Villa di Teolo: concerto con Pianista fuori posto e degustazione vini

Il centro parrocchiale “Noi” di Villa di Teolo organizza il 12 agosto l’evento “Note di Stelle” con la partecipazione del pianista fuori posto Paolo Zanarella e dei produttori del territorio. Il concerto inizia alle ore 21 nel prato adiacente alla chiesa storica del paese.

Il pianista ormai famoso per portare nelle piazze cittadine le note del suo pianoforte a coda presentera? il suo repertorio nella suggestiva cornice dei Colli Euganei per donare a chi ascolta momenti indimenticabili.

Al termine del concerto i produttori locali offrono una degustazione dei vini del territorio dei Colli Euganei accompagnati dai prodotti e focacce artigianali del Panificio Bucossi di Padova, partner dell’iniziativa.

Tra i produttori partecipano:

Ca' Avignone - Villa di Teolo

- Villa di Teolo Fattoria Danieletto - Villa di Teolo

- Villa di Teolo Az. Agrigola Farnea di Marco Buratti - Villa di Teolo

di Marco Buratti - Villa di Teolo Az. Agricola Il Melograno di Cristina Benato – Teolo

di Cristina Benato – Teolo Az. Agricola La Costigliola di Munegato Ivano e fratelli - Villa di Teolo

di Munegato Ivano e fratelli - Villa di Teolo Az. Vitivinicola Le Querce di Beccaro Riccardo – Villa di Teolo

di Beccaro Riccardo – Villa di Teolo Az. Agricola Sinigaglia Monica di Munegato - Villa di Teolo

Monica di Munegato - Villa di Teolo Sengiari Cantina Agriturismo - Tramonte di Teolo

L’evento ha il patrocinio del Comune di Teolo ed e? un’iniziativa della Parrocchia per la raccolta fondi per il restauro dell’amata e storica chiesa dedicata all’Annunciazione alla Beata Vergine Maria. Le prime notizie della chiesa di Villa risalgono al 983 d.c. da un diploma imperiale firmato da Ottone II Re di Sassonia che sanciva la sua proprieta? ai canonici della cattedrale di Verona. Nel 1162 viene assegnata alla diocesi di Padova. Dopo diversi restauri, i piu? importanti sono stati fatti nel 1700, e? ora chiusa dalla primavera di quest’anno a causa di importanti lesioni a due travi della capriata

L’ingresso all’evento “Note di Stelle” e? gratuito con offerta libera per il restauro della Chiesa. E’ consigliato portarsi da casa una stuoia per ascoltare la musica e guardare le stelle e per chi desidera saranno allestiti dei posti a sedere

Info web

https://www.facebook.com/events/247660971394651

Foto articolo da evento Facebook