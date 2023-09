Il Circolo della lirica di Padova inaugura la stagione musicale 2023/2024 con il "Don Giovanni" di Mozart

Venerdì 22 settembre, h. 17.30 a Palazzo Zacco Armeni- Circolo Unificato dell’Esercito di Padova, va in scena Il dissoluto punito, ossia il Don Giovanni, considerato non solo uno dei massimi capolavori mozartiani, bensì una delle opere più importanti della storia della musica e dell'intera cultura occidentale. Già nell’Ottocento Gustave Flaubert scriveva "Le tre cose più belle che Dio abbia fatto sono il mare, l'Amleto e il Don Giovanni di Mozart" e Pëtr Il'ic Cajkovskij, trovandosi davanti al manoscritto originale di Mozart, affermò di sentirsi "in presenza della divinità".

Il mito di Don Giovanni ha attraversato quasi due secoli di storia prima di incontrare l’abile penna del librettista italiano Lorenzo Da Ponte e il genio musicale del compositore austriaco, per poi proseguire il suo viaggio fino ad arrivare ai nostri giorni, dove il termine “dongiovanni” è diventato un modo di dire nella tradizione popolare. La coppia Mozart-Da Ponte, dopo il grande successo de “Le nozze di Figaro”, nell’anno 1787 è al lavoro per una nuova commissione offerta dal Teatro Nazionale di Praga.

Un pomeriggio musicale di fine estate da godere in compagnia dell’eclettico compositore! Interpreti: Cast internazionale XIII Opera workshop. Regia Pablo Maritano. Preparazione vocale Maestri Giulio Zappa e Carlos Natale. Direzione artistica M° Nicola Simoni Spettacolo realizzato in collaborazione con Fondazione Teatro Comunale di Ferrara - Associazione Artes - Amministrazione Comunale di Piove di Sacco - Palazzo Zacco Armeni sede Circolo Unificato dell’Esercito di Padova.

Venerdì 22 settembre, h. 17.30 Palazzo Zacco Armeni Circolo Unificato dell'Esercito - Prato della Valle 82.