Concerto del duo Armonis alla Chiesa di Santa Caterina 

Il Conservatorio “Cesare Pollini” promuove uno speciale concerto nell’ambito del programma Erasmus che avrà luogo mercoledì 13 aprile, alle ore 18, alla Chiesa di Santa Caterina (via Cesare Battisti 245, Padova).

Ad esibirsi sarà il Duo Armonis, composto dalle musiciste Raluca Dobre (violino) e Ioana St?nescu (pianoforte), entrambe diplomate alla George Enescu National University of Arts della città di Ia?i, in Romania, istituzione presso la quale oggi svolgono il ruolo di docenti. Il duo, formatosi intorno al 2014, nasce da un particolare affiatamento artistico e dall’interesse delle interpreti verso il repertorio cameristico per violino e pianoforte, affrontato in modo ampio e con approccio filologico, teso a mettere in evidenza l’evoluzione dello stile, fino alla perfetta omogeneizzazione dei timbri dei due diversi strumenti.

Nel repertorio del duo quindi figurano opere significative dell’intera storia della musica e autori quali: Georg Friedrich Haendel, Pietro Locatelli, Arcangelo Corelli, Ludwig van Beethoven, Franz Schubert, Johannes Brahms, Edvard Grieg, Sergej Rachmaninov, Astor Piazzolla, oltre a compositori romeni come Paul Constantinescu, Felicia Donceanu, Mircea Chiriac, George Enescu e molti altri. Nell’appuntamento padovano verranno eseguite musiche di: George Enescu (1881-1955), Nocturne, Luis Freitas Braco (1980-1955), Sonata n. 2, Pablo de Sarasate (1844-1908), Andalusian Romance, Frederico de Freitas (1902-1980), Allegro appassionato.

Ingresso

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili con obbligo di Green Pass rafforzato e mascherina FFP2 sempre indossata.

Info

Conservatorio di Musica “Cesare Pollini”

Sede Centrale: Via Eremitani, 18

35121 Padova - Tel 049/8750648 - Fax 049/661174

Succursale: Via Bertacchi, 15

35127 Padova - Tel-Fax 049/754419

https://www.conservatoriopollini.it/