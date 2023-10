Configliachi in musica | Duo Ironic Care

Si apre la stagione autunnale di Configliachi in Musica. Il ciclo di concerti, che si terrà tra ottobre e dicembre, è un'opportunità imperdibile per riunirci e condividere la magia della musica in questa stagione colorata. Vi invitiamo a unirvi a noi per un'esperienza musicale unica, immergendovi nell'atmosfera incantata dell'autunno, mentre le foglie cambiano colore e l'aria si fa fresca.

Sabato 21 ottobre la Duo Ironic Care rivisita in chiave acustica, con chitarra e voci, pezzi di storia del rock italiano e straniero. Special guest: Matteo Dolcetti.

Evento gratuito aperto agli ospiti, ai familiari e alla cittadinanza. È gradita la prenotazione: https://www.eventbrite.com.