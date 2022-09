Musica e incanto in Arcella: concerto del coro "Ecce Coro"

Continua Musica e inCanto in Arcella sabato 24 settembre alle 18 nel parco della Galleria S.Carlo, l’area verde a fianco della Torre Gregotti. Si esibirà il Coro Ecce Coro in un repertorio di brani popolari di musica italiana arrangiati per coro misto.

Ecce Coro è una formazione corale mista di “diversamente giovani” che prende vita un mercoledì sera di fine 2005 davanti ad uno spritz in piazza delle Erbe a Padova: uno scanzonato progetto corale diretto con perizia dall'impenetrabile Maestro Mita Uota. Il loro repertorio spazierà da de Andrè ai the Trammps. Ingresso libero