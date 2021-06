"Squilli di trombe", concerto dell'Ensemble di trombe del Conservatorio "C. Pollini"

Festa della musica! All'interno del progetto AGAPE - "Anziani e giovani per l'invecchiamento attivo" la Coop F.A.I. in collaborazione con la Regione del Veneto organizza il concerto dell'Esamble di trombe del conservatorio "C.Pollini" in occasione del solstizio di primavera! Dirige Diego Cal.

Appuntamento il 21 giugno alle ore 21 in Villa Breda a Campo di San Martino. Durante la serata saranno eseguite musiche jazz, colonne sonore e classica!

Informazioni e contatti

L'ingresso è gratuito.

Web: https://www.conservatoriopollini.it/site/it/index/

