Concerto della European spirit of youth orchestra ad Arquà Petrarca

Giovedì 21 luglio, nell'ambito della Stagione estiva di concerti, la Fondazione Musicale Masiero e Centanin ospita nei Giardini di Villa Centanin ad Arquà Petrarca un concerto della European Spirit of Youth Orchestra.

Fondata nel 1994 e diretta da Igor Kuret, l'Orchestra è formata da musicisti provenienti da più di 20 paesi e ha svolto un'attività ininterrotta in tutta Europa.

Il concerto si apre con l'Inno alla gioia di Beethoven, a sottolineare lo spirito dell'idea europea di riunire persone provenienti da paesi europei in sforzi ed ideali comuni. Il programma prosegue con il Concerto in re minore per Violino e orchestra di Tartini, solista Giovanni Angeleri, l'Ouverture da "Le nozze di Figaro" e la Sinfonia "Jupiter" di Mozart.

Il concerto ad ingresso libero avrà inizio alle 21.15.

In caso di maltempo il concerto si svolgerà presso la Chiesa di S. Maria Assunta – Arquà Petrarca Scarica il programma dettagliato della manifestazionie

https://www.fondazionemusicale.it/concerti/