Secondo appuntamento con Meridiani Paralleli Festival Venerdì 16 dicembre presso Barco Teatro. "A Voz do Ar" concerto di Fado a cura di Terra d'Agua. Il Fado: musica malinconica, ironica, accogliente, nascosta. Alma fechada e calada (anima chiusa e silenziosa): queste le parole che cantava la Signora del Fado Amalia Rodriguez. La stessa Amalia che nel testo di un brano, scritto da lei, diceva: “uma estranha forma de vida tem este meu coracao”.

Il cuore di un fadista ha una forma di vita “strana” in continua contrapposizione tra sentire e sapere, tra cuore e testa, un cuore indipendente che non sente le ragioni umane. Questa musica racconta un popolo, nella sua fatica di vivere ma anche nella sua capacità di condivisione della propria casa, del proprio cibo, dei propri piaceri, con l’ironia di chi sa vivere la leggerezza della vita per scoprirne la grandezza. Fado, come la parola stessa, è ormai l’unione inscindibile tra musica e destino di un popolo.

Il Fado è Patrimonio Unesco dal 2011. Terra d’Agua: Due musicisti con decennale esperienza negli ambiti della musica World e della musica d’autore, Luisa Ereno e Giulio Gavardi, voce e chitarra e fondatori del progetto, da anni cantano e suonano il loro amore per il Fado in rassegne, teatri, centri culturali. Il concerto si arricchisce delle prestigiose sonorità del violoncello di Annamaria Moro.