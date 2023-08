Concerto per flauto

Nell’ambito INTERNATIONAL MUSIC MEETING 2023 è stato organizzato una Masterclass di flauto tenuta dal Maestro Thies Roorda, professore presso il Conservatorio Reale dell’AIA e Flautista emerito dell’Orchestra Filarmonica della Radio Olandese.

Mercoledì 6 settembre alle ore 18 nel Teatro Excelsior Mortise, in Padova, Via Madonna della Salute 7, si terrà la cerimonia conclusiva della Masterclass di flauto, con l’esibizione del Maestro Thies Roorda, solo e con gli allievi in un Ensemble di Flauti. In tal modo, il Maestro Roorda desidera accomiatarsi da Padova, offrendo alla Cittadinanza un piacevole spazio musicale, aperto a tutti.