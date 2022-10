Ultimo appuntamento con UniAmo Guizza: obiettivo valorizzare e rigenerare gli spazi all’aperto

Ultimo appuntamento al Parco dei Salici di UniAmo Guizza il progetto che da giugno ha valorizzato e rigenerato gli spazi all’aperto del quartiere Guizza attraverso attività, animazioni e laboratori. Un modo per sviluppare le relazioni sociali e di comunità e curare il benessere dei cittadini.

Il Parco dei Salici, in questi mesi, ha ospitato diverse attività culturali, tese ad avvicinare generazioni diverse sviluppare relazioni intergenerazionali attraverso la conoscenza e scambio delle capacità e potenzialità che contraddistinguono ciascuno di essi.

Le attività, a cura di Quarto Termpo APS, sono state realizzate grazie al contributo del Comune di Padova – Consulta 4B all’interno del bando Vivi il Quartiere 2022. Una fitta rete di realità associative del Quartiere è stata coinvolta nel progetto: Sestante, Circolo Nadir, Udu, Phlomo, Uncensored Runners e Dance for fun.

Domenica 9 ottobre alle 16.30, in piazza Cuoco, è prevista una passeggiata fotografica in quartiere con la Coop Il Sestante. Un’occasione per scoprire il quartiere attraverso nuovi occhi e lo strumento della fotografia (non servono competenze fotografiche) Evento ad ingresso gratuito, posti limitati. Ai primi dieci iscritti un aperitivo offerto. Info: quartotempoaps@gmail.com

Alle 17.30 il Parco di salici si trasformerà in un grande corpo musicale insieme alla DOOOM Orchestra (Delicious Orchestra Of Original Music), una formazione che si dedica all’improvvisazione e a musiche originali, fondata e diretta da Francesco Cigana. Nelle loro esibizioni ci si può immergere in melodie profonde e sinuose, richiami della foresta, echi di isole indonesiane, scantinati newyorkesi, minimalismi geometrici, fuochi d’artificio, esperimenti futuristi, dadaisti, silenzi glaciali, noise berlinese, processioni, tribalismi teriomorfi, filastrocche infantili, ninne nanne e rituali apotropaici. La DOOOM Orchestra sa stupire il suo pubblico, farlo sognare e ballare. Per l’occasione sarà presente anche il Food Truck dell'Hosteria Viaggiante per un aperitivo al verde. Gran finale alle 19.30 con DJ Set con SoundDjCity

Il rione Guizza è da tempo considerato un luogo residenziale, anziano, molto silenzioso, in cui le relazioni e i momenti di incontro e socialità faticano a trovare spazio sia nelle fasce anziane che in quelle giovanili. Nell'anno 2020, dal vivace attivismo sorto in risposta all'emergenza Covid, è sorta una rete di associazioni e di cittadini, che si è messa in attento ascolto dei bisogni del proprio territorio, insieme alla Consulta di Quartiere.

Tra il 2020 e il 2021, il Rione Guizza è stato protagonista dell’inizio di una rinascita attraverso la partecipazione appassionata dei cittadini a interventi di rigenerazione urbana (Parco dei Salici) e ad attività di socializzazione e conoscenza del territorio (custodi del Parco, organizzazione di attività nell’estate 2021 al Parco dei Salici e nascita del Portierato di Quartiere con casetta permanente in piazzale Cuoco).

Questo percorso ha fatto emergere il desiderio dei cittadini del quartiere di vivere in modo più costante gli spazi all’aperto e di prendersene cura attraverso piccole azioni per creare relazioni, di consentire lo scambio di tempo, risorse e idee da portare nella vita di quartiere. Una ricerca condotta da Sherpa UNICITYLAB ha confermato la mancanza in quartiere della popolazione universitaria, che potrebbe costituire un importante motore di crescita e il naturale collegamento tra fascia anziana e fascia giovane.

