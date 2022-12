All'Orto botanico di Padova ospite "L'artista di ghiaccio"

Tra gli eventi del "Concerto di ghiaccio", è in programma per il giorno 10 dicembre in Sala colonne e in Auditorium dell'orto botanico di Padova un pomeriggio davvero unico, in cui scoprire l’ice-music e conoscere l’artista che realizza strumenti di ghiaccio. Dopo il "Concerto di ghiaccio" di venerdì 9 dicembre al Teatro Verdi, gli eccezionali strumenti saranno a disposizione per tutti i curiosi e gli appassionati in Orto botanico sabato 10 dalle ore 16.30 alle 19.30.

Alle 17.30 è possibile assistere, su prenotazione, a un incontro con Tim Linhart, per scoprire come è nata l’idea e come si crea uno strumento di ghiaccio. Scultore, pittore, liutaio e sperimentatore raffinato, dopo anni di lavoro ed esperimenti ha iniziato a costruire veri e propri strumenti musicali dalla fugace materia del ghiaccio dando vita a violini, viole, violoncelli, chitarre, percussioni, vibrafoni, e addirittura un organo a canne.

Accanto a lui Corrado Bungaro, musicista tra i protagonisti del Concerto di ghiaccio del 9 dicembre e autore di “N-Ice Cello - Storia del violoncello di ghiaccio”, un road docufilm in cui l'arte e la musica diventano l'occasione per interessanti spunti di riflessione sui cambiamenti climatici, sul rapporto tra l'uomo e l'ambiente e sulla crisi idrica, spesso causa anche di conflitti e di migrazioni di interi popoli (proiezione 7 dicembre presso l’auditorium).

Gli eventi sono prodotti dall’Università di Padova e ideati dall’Orto botanico con l’associazione culturale Il Vagabondo, in collaborazione con Wasabi filmakers e il Teatro Stabile del Veneto e con Alì supermercati come sponsor tecnico, nell’ambito delle celebrazioni per l’ottavo centenario dell’Università di Padova.

Web: https://www.ortobotanicopd.it.