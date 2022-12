Concerto di ghiaccio al Teatro Verdi

I giorni 9 e10 dicembre a Padova avranno come protagonista un violoncello di ghiaccio. L'evento-clou fissato per venerdì 9 alle ore 21 al Teatro Verdi è il Concerto di ghiaccio, in cui il virtuoso musicista palermitano Giovanni Sollima si esibirà all'interno di una bolla refrigerata alla temperatura di 8 gradi sotto zero, accompagnato dalla Piccola Orchestra Lumière diretta da Andrea Aste (che eseguirà la sua parte all'esterno della bolla).

La serata proseguirà con il Concerto Bizantino per violoncello e orchestra composto da Nicola Segatta e si chiuderà con una serie di improvvisazioni in cui gli strumenti di ghiaccio diventeranno tre: all'ice-cello di Sollima si uniranno quello di Segatta e l'ice-violin suonato da Corrado Bungaro, in un omaggio artistico – grazie anche all'interazione diretta con il pubblico – a quel concetto di libertà che ha guidato i primi 800 anni di vita dell'Università e le celebrazioni del 2022.

Gli strumenti di ghiaccio si potranno poi vedere da vicino, sabato 10 dicembre, quando saranno esposti nella Sala Colonne dell'Orto Botanico. Il “Concerto di ghiaccio” è prodotto e organizzato all'Orto Botanico dell'Università di Padova, in collaborazione con l'associazione culturale Il Vagabondo, Wasabi Filmakers e il Teatro Stabile del Veneto, con il sostegno tecnico di Alì spa.

Web: https://www.ortobotanicopd.it.