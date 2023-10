Concerto esperienziale di handpan e percussioni a Padova - Showroom Vibrasonic

Sabato 28/10 ore 20:30 - 22.30. Presso Showroom VibraSonic in via Roma 44/C, 35020 Albignasego PD. Iscrizione al seguente link: https://eventi.vibrasonic.it/edizione/61/iscrizione. Partecipa ad un'esperienza straordinaria: un concerto esperienziale unico nel suo genere attraverso chitarre acustiche, cajón, handpan e altri strumenti percussivi! In questa occasione, avrai l'opportunità di immergerti in un mondo di emozioni e sensazioni attraverso la musica e l'arte visiva.

Due talentuosi artisti, Alessandro Zangrando e Niccolò Matterazzo, ti guideranno in un viaggio sonoro senza precedenti, trasformando storie e emozioni in melodie che parleranno direttamente al tuo cuore, senza l'uso delle parole. Saranno "atmosfere musicali", ma anche molto di più. Assisterai all'interpretazione musicale di brani inediti, con un mix avvincente di suoni e ritmi che cattureranno la tua anima. Ma la magia non finisce qui. Durante questo concerto, l'artista Serena Viale, con il suo nome d'arte Bejtos, darà vita a queste atmosfere musicali attraverso la sua espressione artistica, aggiungendo un tocco di colore e forma a questo straordinario spettacolo.

Non perdere l'opportunità di vivere un'esperienza che ti lascerà senza parole, ma con il cuore pieno di emozioni. Unisciti a noi in questo concerto esperienziale unico, dove la musica e l'arte si fondono in un connubio magico. Sarà un'esperienza indimenticabile. Affrettati, i posti sono limitati.