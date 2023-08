Esibizione di Daniele Rebaudo - Handpan player

Esibizione sonora: Daniele Rebaudo, maestro dell'Handpan. Dove melodia e ritmo si fondono. Partecipa anche tu il 9 settembre alle ore 20, presso lo Showroom Vibrasonic di Albignasego (PD), ad un'esperienza musicale unica nel suo genere con Daniele Rebaudo, Handpan Player.

Iscriviti gratuitamente per partecipare assieme a noi del Team Vibrasonic a questo viaggio sensoriale di fusione tra melodia e ritmo. Segui il link per assicurarti un posto a questo imperdibile evento: https://eventi.vibrasonic.it/categoria/inaugurazione.

Dal Conservatorio al suo primo incontro con l'Handpan, Daniele ha unito la melodia del pianoforte al ritmo delle percussioni, creando un connubio straordinario. Non mancare! L’esibizione farà parte di una serie di eventi gratuiti, organizzati in esclusiva per l’inaugurazione del nostro Showroom di Handpan e strumenti vibrazionali, che si terranno durante le giornate di sabato 9 e domenica 10 settembre 2023 in Via Roma 44/C ad Albignasego (PD).

Scopri tutti gli eventi: https://eventi.vibrasonic.it/categoria/inaugurazione.