Ilaria Centorrino, organo: omaggio a César Franck al Duomo dei Militari San Prosdocimo

Concerto d’organo domenica 30 ottobre, alle ore 17 presso il Duomo dei Militari in Via S. Prosdocimo 82, Padova.

Il concerto, ad ingresso libero, si svolge nella bella chiesa, riaperta dopo il restauro pochi anni fa, ma difficilmente visitabile. Al suo interno si trova un organo monumentale, progettato per l’esecuzione della letteratura organistica antica e moderna. Lo strumento è opera di ditte organarie tedesche ed è stato installato nella chiesa da competenti maestranze padovane.

Il programma del concerto è tutto dedicato tutto alla musica francese. La concertista Ilaria Centorrino eseguirà la Fantaisie n. 1 di Camille Saint-Saëns, e due pezzi di César Franck, compositore del quale ricorre l’anniversario di 200 anni dalla nascita, il Corale n. 1 e il Grande Pièce Symphonique op. 17.

Ilaria Centorrino ha terminato gli studi in organo presso il Conservatorio di Musica di Cosenza dove si è diplomata con una valutazione di 110/110, lode e menzione d’onore per la carriera internazionale. Ha svolto concerti in Italia, Svizzera, Portogallo, Francia e Inghilterra e ha vinto numerosi premi, tanto che a soli 19 anni, nel 2017, la Presidente della Camera dei Deputati Laura Boldrini le ha conferito, come riconoscimento al talento, la Medaglia della Camera data ai giovani musicisti italiani vincitori di premi internazionali. Sono seguite altre affermazioni, tra le quali il primo premio al Primo Concorso Organistico Internazionale Fondazione Friuli, il Premio delle Arti 2018, (sezione organo, concorso bandito dal MIUR e riservato agli studenti dei conservatori italiani) e nel 2020 il primo premio al VIII International Organ Competition “Pierre De Manchicourt” a Saint-Omer. A Novembre 2018 è stato pubblicato il suo primo CD per Urania Records dedicato all’influenza italiana nella musica organistica nord-europea, ed è in uscita per l’etichetta discografica Stradivarius un disco dedicato alla musica d’organo per solo pedale. Il concerto si svolge in collaborazione con il Comando Forze Operative Nord dell’esercito Italiano, con il patrocino e il contributo del Ministero della Cultura, del Comune di Padova Assessorato alla Cultura e della Regione Veneto.

