“In memoriam Gustav Leonhardt”, la stagione concertistica Amici della musica di Padova al Pollini

65esima stagione concertistica Amici della musica di Padova

Primo concerto In memoriam Gustav Leonhardt

Mercoledì 12 gennaio 2022 ore 20.15 • ciclo B Auditorium Pollini, Padova

Benjamin Alard clavicembalo

J.S.Bach: “Il clavicembalo ben temperato” parte I BWV 846-869

Dettagli

Con il clavicembalista Benjamin Alard prende avvio il primo di quattro concerti In signo Joannis Sebastiani Magni, dedicati alla memoria di Gustav Leonhardt, il grande clavicembalista, direttore d’orchestra e musicologo scomparso ormai dieci anni fa. G. Leonhardt fu una figura centrale nella riscoperta e interpretazione della musica antica e, fin dagli anni ‘70, fu frequente ospite degli Amici della Musica. Fu anche grazie al loro sostegno che nel 2000 l’Università di Padova gli conferì la laurea honoris causa, la prima conferita dall’Ateneo in ambito musicale. Come primo omaggio a G. Leonhardt, il concerto di Benjamin Alard, clavicembalista che dopo aver vinto a soli 19 anni il Primo Premio e il Premio del Pubblico al Concorso internazionale di clavicembalo di Bruges, la cui giuria era presieduta proprio da Gustav Leonhardt, è ormai diventato un nome di riferimento nella musica antica.

Il concerto di Benjamin Alard

Ma il concerto di Benjamin Alard, con il suo programma interamente dedicato a Bach, non vuole guardare solo al passato. Alard eseguirà i preludi e le fughe che compongono “Il clavicembalo ben temperato” non secondo l’ordine canonico previsto da Bach, ma proponendo una diversa sequenza dei pezzi, nel tentativo di offrire all’ascoltatore nuovi stimoli e suggestioni per la comprensione di un’opera così densa di temi e stili. E’ grazie a questo approccio soggettivo, simile a quello che ha guidato Piotr Anderszewski nel concerto inaugurale della stagione degli Amici della Musica 2021/2022, che B. Alard si augura che Il clavicembalo ben temperato, composto da Bach primariamente a fini didattici, possa diventare oggi, in una moderna sala da concerto, una esperienza nuova e speciale sia per l’esecutore che per l’ascoltatore.

La rassegna

Per le informazioni sui quattro concerti della rassegna in memoriam Gustav Leonhardt: https://www.amicimusicapadova.org/calendario/rassegne/signo-joannis-sebastiani-magni-2022/

La stagione è realizzata con il concorso del Ministero della Cultura, del Comune di Padova Assessorato alla Cultura, della Regione Veneto e grazie al sostegno storico della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, della Carraro s.p.a. e della Fondazione Antonveneta Monte Dei Paschi di Siena.

Biglietti

Intero 25 euro;

ridotto giovani (<30 anni) e studenti Università e Conservatorio 8 euro, ridotto (>65 anni) 20 euro.

I biglietti sono in vendita da una settimana prima di ogni concerto da Gabbia Dischi, Via Dante 8, Padova (tel 0498751166) e la sera del concerto dalle 19.30 presso la biglietteria dell'Auditorium “C. Pollini”.

Info web

https://www.amicimusicapadova.org/calendario/2022/01/12/579/

Foto articolo da comunicato stampa Alard ©BernardMartinez