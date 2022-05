Concerto inaugurale terza stagione concertistica Terme Euganee al Teatro Magnolia

Venerdì 6 maggio alle ore 21 al Teatro Magnolia di Abano Terme l’Orchestra di Padova e del Veneto inaugurerà la Terza Stagione Concertistica delle Terme Euganee che prevede un programma di sei concerti all’insegna della grande musica in alcuni dei luoghi più suggestivi del bacino termale. Il primo appuntamento vedrà Orazio Sciortino nella doppia veste di pianista e direttore nel Concerto per pianoforte e orchestra n. 18 K 456 di Mozart. Di Sciortino si terrà inoltre la prima assoluta della versione per orchestra da camera della sua ultima creazione Al gran cerchio d’ombra, mentre il concerto si concluderà con la Quinta Sinfonia di Schubert.

Dopo gli studi di composizione presso il Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano, Orazio Sciortino ha debuttato in veste di direttore d’orchestra e pianista solista al Teatro alla Scala nel 2011. Le esecuzioni al pianoforte di Sciortino sono state trasmesse sul territorio nazionale da Radio Classica, RAI Tre, Radio Tre RAI, Radio Svizzera Italiana e sono state incise per le etichette discografiche Dynamic, Bottega Discantica, Limen Music, Sony Classical. Il doppio CD Wagner&Verdi piano transcriptions by Tausig&Liszt edito da Sony Classical ha ricevuto inoltre apprezzamenti della critica dalle maggiori riviste musicali italiane.

Il concerto vede il sostegno della Fondazione Cariparo, la collaborazione di OGD Terme e Colli Euganei, Federalberghi, e il patrocinio del comune di Abano Terme.

Biglietti

Posto unico 15 euro, Carnet 4 concerti euro 55 (6 maggio, 21 luglio, 26 agosto, 30 agosto) disponibili online al sito https://www.opvorchestra.it/calendario/2022/05/06/1798/ e presso l'ufficio IAT di Abano Terme (via Pietro D’Abano 18).

Informazioni

Tutte le informazioni ai numeri 049 656848 - 656626 o via mail info@opvorchestra.it

Info web

https://www.facebook.com/opvorchestra

https://www.opvorchestra.it/calendario/2022/05/06/1798/

Evento Facebook https://www.facebook.com/events/1005333873693201/

Foto articolo da comunicato stampa - OPV e Orazio Sciortino ph Stefano Bertolucci