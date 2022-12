Un concerto sinfonico per l'inaugurazione del nuovo anno accademico del “Pollini”

Culmina sabato 17 dicembre in uno speciale concerto sinfonico a ingresso libero l’inaugurazione dell’anno accademico 2022-23 del Conservatorio “Cesare Pollini” di Padova, un evento che, vista anche la prossimità con le feste natalizie, acquista un calore particolare e invita tutta la cittadinanza a partecipare: alle ore 20.30 all’Auditorium Pollini l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio diretta dal M° Rocco Cianciotta, nuovo docente di Esercitazioni Orchestrali nella sua prima occasione pubblica alla guida della formazione, offrirà un raffinato programma nel segno della grande tradizione classica, selezionando splendide e note pagine eppure non così facilmente reperibili nei cartelloni dedicati.

Si comincia con l’Ouverture in do maggiore “im italienischen Stile” op. 170 D. 591 di Franz Schubert (1797-1828), seconda di due ouverture per orchestra che il compositore austriaco scrisse nel 1817 sulla scia dell’ammirazione per il linguaggio rossiniano e la cui dicitura “nello stile italiano”, che ne dichiara apertamente il carattere musicale, gli fu suggerita dal fratello Ferdinand: il lavoro è contraddistinto da una spigliatezza melodica e una verve ritmica che più che imitare celebrano il genio del Pesarese, richiamandone la tipica freschezza e frizzante inventiva. Si prosegue dunque con la Sinfonia n. 2 in re maggiore op. 36 di Ludwig van Beethoven (1770-1827), primo esempio sinfonico che vede i tratti spiccatamente beethoveniani emergere al di sopra delle lezioni di Haydn e Mozart e farsi strada quel “sapore eroico” che sarà ancora più enfatizzato successivamente. Composta fra il 1800 e il 1802, negli anni della scoperta della malattia che lo avrebbe portato alla sordità, la sinfonia utilizza contrasti ritmici, melodici, metrici e sonori che sorprendono e scuotono gli ascoltatori, lasciando trasparire la sofferenza e lo spirito di precursore “romantico” dell’autore. Conclude il concerto di inaugurazione “Ma Mère l’Oye” (in italiano “Mamma oca”) di Maurice Ravel (1875-1937) scintillante orchestrazione nonché versione più conosciuta dell’originale pianistico, una suite a quattro mani destinata ai figli di un amico pittore: i cinque pezzi di cui è composta sono ispirati ai racconti per l’infanzia di Perrault, Madame d’Aulnoy e Madame Leprince de Beaumont. La trascrizione orchestrale è stata concepita come un balletto. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Con il patrocinio del Comune di Padova.

Il direttore Rocco Cianciotta ha compiuto gli studi di Violino, Composizione, Strumentazione per banda, Musica corale e Direzione di coro e si è diplomato con il massimo dei voti e la lode in Direzione d’orchestra sotto la guida di Rino Marrone presso il Conservatorio “Niccolò Piccinni” di Bari. Dal mese di novembre 2022 è il nuovo titolare della cattedra di Esercitazioni Orchestrali al Conservatorio “Cesare Pollini” di Padova.

Info

Conservatorio di Musica “Cesare Pollini”

Sede Centrale: Via Eremitani, 18

35121 Padova - Tel 049/8750648 - Fax 049/661174

Succursale: Via Bertacchi, 15

35127 Padova - Tel-Fax 049/754419

Info web

https://www.facebook.com/events/652679749887337/

Foto articolo Orchestra Sinfonica del Conservatorio ph. Marco Dal Carobbo