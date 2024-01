“Concerto per l’inizio dell’anno” dei Polli(ci)ni al Duomo di Padova

Dopo aver celebrato il Natale, spetterà ancora a I Polli(ci)ni, Orchestra Giovanile del Conservatorio “Cesare Pollini” di Padova, dare il benvenuto in note al 2024 e chiudere ufficialmente il tempo delle festività.

Il “Concerto per l’inizio dell’Anno”, che festeggia anche l’Epifania appena trascorsa, con direttore Rocco Cianciotta, docente di Esercitazioni orchestrali presso l’Istituto musicale cittadino, ricalcherà il programma dell’evento natalizio, per vivere un’ultima volta la magia di musiche che poi torneranno nel cassetto fino al prossimo dicembre.

Lo speciale appuntamento ad ingresso gratuito avrà luogo domenica 7 gennaio, alle ore 16, presso la Basilica Cattedrale di Santa Maria Assunta, conosciuta dai padovani semplicemente come Duomo.

In repertorio dunque ci saranno brani della tradizione classica e celebri canti natalizi: si ascolteranno lo splendido “Laudate Dominum” di Mozart, movimento del “Vesperae solennes de confessore” K 339 che per bellezza e particolarità vive di vita propria anche al di fuori della composizione, la ninna nanna di Schubert “Schlafe, schlafe, holder süßer Knabe” D 498, op. 98 n. 2, nota come “Mille cherubini in coro”, entrata di rito nelle musiche del periodo, “Wiegenlied” (in Italia è comunemente usato il titolo “Ninna Nanna”) op. 49 n. 4 di Brahms, tecnicamente un lied ma allo stesso tempo, appunto, una delle ninne nanne più famose di sempre, “Cantique de Noël”, tradizionale canto natalizio di Adolphe Adam, particolarmente conosciuto nella versione inglese “O Holy Night”, con cui si sono cimentati cantanti e artisti di ogni genere musicale, e infine il brano “Christmas Time” del M° Cianciotta.

Insieme all’orchestra dei Polli(ci)ni le voci di Hanadi Karic, mezzosoprano, Meng Xiaojie, baritono, ed Emma Stocchero, voce bianca.

Info

Conservatorio di Musica “Cesare Pollini”

Via Eremitani, 18 - 35121 Padova

049 8750648

https://www.conservatoriopollini.it/site/it/produzione-news/

https://www.facebook.com/Conservatorio.Pollini.Padova

Foto articolo da comunicato stampa