“Polvere... di stelle” , concerto in piazza a Montagnana

“Jazz... sotto le stelle” in Piazza Vittorio Emanuele II a Montagnana, ampia e storica Piazza del Duomo della Città murata padovana, è il titolo del concerto di domenica 24 luglio 2022 alle ore 21,00 con la Jazzset Orchestra, che inonderà felicemente la Piazza con i ritmi vibranti e coinvolgenti dello Swing, Blues, R&B, intervallati dalle immortali e seducenti canzoni del Jazz melodico. Un “tuffo” nella magica atmosfera ”dell'Era dello Swing” che ha fatto divertire e ballare milioni di americani prima, e, dopo la Liberazione del 1945, innamorare felicemente coppie di italiani e del resto del mondo al ritmo vibrato di “In The Mood” di Glenn Miller. Non mancheranno brani strumentali e cantati dl mitici autori come Duke Ellington, Benny Goodman, Count Basie, Cole Porter ed altri.

In oltre Trent'anni di attività concertistica la Jazzset si è esibita in luoghi particolarmente prestigiosi nelle diverse Regioni italiane, ma anche all’estero coinvolgendo migliaia di spettatori plaudenti. Da ricordare anche i quattro album nei quali si trova un'antologia molto ricca delle più grandi e conosciute jazzsongs del Novecento.

Una Big Band composta da 18 orchestrali, le due voci soliste di Rossana d'Auria, straordinaria interprete vocale laureata in canto Jazz al Conservatorio di Verona che si alternerà al microfono con il “crooner” Stefano Fusco, mentre la direzione è affidata al maestro Marco Ledri. Il concerto è promosso e patrocinato dal Comune di Montagnana, il cui Assessorato alla Cultura, con una straordinaria intuizione, vuole offrire la serata ai cittadini ed ospiti di Montagnana.

L'ingresso al concerto è libero e gratuito.

https://www.jazzset.it/copia-di-events

https://www.facebook.com/photo/?fbid=170473662150394&set=a.134220445775716

https://www.facebook.com/www.jazzset.it

