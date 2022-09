Festival “Ambiente e cultura Padova” con il concerto di Jo Choneca, canzoni e musiche dal Mozambico 

Evento da https://www.eventbrite.it/e/biglietti-jo-choneca-canzoni-e-musiche-dal-mozambico-420632141057

Concerto di canzoni e musiche dal Mozambico con il cantante Jo Choneca e la sua band!

Dettagli

Giovedì 29 settembre | ore 21

Campo dei Girasoli* | via Bainsizza, 31 – Padova

*in caso di maltempo il concerto si terrà al Piccolo Teatro Tom Benetollo presso Spazio Gershwin – via Tonzig 9 (zona Fiera)

Jo Choneca

Canzoni e musiche dal Mozambico

Jo Choneca – voce, chitarra

Yussef Kafel – basso

Olmo Andres Manzano Anorve – batteria, percussioni

Originario di Beira, città gemellata con Padova, Jo Choneca porta sul palco una ventata di freschezza, allegria, sound e groove con un mix di stile e ritmi afro, pop, funk e reggae che fusi tra loro danno origine a un sound eclettico e originale.

Musicista, compositore e polistrumentista, è originario del Mozambico, Paese da cui esporta il tradizionale ritmo della Marrabenta, rendendolo moderno e accattivante alle orecchie di chi ascolta.

Residente ormai da alcuni anni in Italia, a Genova, dopo diverse tournée internazionali con il gruppo Nyacha si è concentrato sulla carriera da solista con un repertorio di propri brani in portoghese, italiano, inglese e Xisena. Nel 2019 ha pubblicato il suo primo EP – composto esclusivamente in italiano – e ora sta lavorando al secondo EP “Bantu”, un nuovo progetto che omaggia il ceppo linguistico della lingua madre dell’autore e in cui si mescolano groove, sound e ritmi afro–pop.

Nei suoi tour raccoglie fondi a sostegno delle popolazioni del suo Paese colpite da cicloni e alluvioni che hanno devastato Beira e le coste del Mozambico dal 2019 al 2021, fenomeni che una volta si ripetevano una volta ogni 10 anni e che invece ora arrivano con grande frequenza sommandosi all’innalzamento del livello degli oceani rendendo il futuro più incerto.

Prima la presentazione del libro

Il concerto sarà preceduto, alle ore 19, dalla presentazione del libro "Gule Wamkulo - Ancestralità e memorie" dell'autore mozambicano Tsumbe, ballerino di danze tradizionali, coreografo, cantastorie, musicista e scrittore.

Food & beverage

Per tutta la sera al Campo dei Girasoli si potrà usufruire del chiosco food & beverage con diverse proposte enogastronomiche per l'aperitivo e la cena.

Maltempo

In caso di maltempo il concerto si terrà al Piccolo Teatro Tom Benetollo presso Spazio Gershwin – via Tonzig 9 (zona Fiera)

Ingresso gratuito su prenotazione fino a esaurimento posti al link ambienteculturapadova.eventbrite.com

La prenotazione consente l'accesso gratuito al concerto. La partecipazione è vincolata al rispetto delle normative anti-Covid in vigore al momento dell'evento.

Evento promosso da:

Comune di Padova Assessorato all'Ambiente – Settore Ambiente e Territorio

Organizzazione:

Scuola di Musica Gershwin

