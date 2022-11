Concert per John Lennon: "War is over (if you want it)" l'8 dicembre 2022. La vita e l'arte del fondatore dei Beatles raccontata da Gino Castaldo e suonata da La Banda Del Sottomarino Giallo. Concerto per la Pace: a favore di Associazione per la Pace Padova a sostegno della Cooperativa Insieme fondata dalle famiglie di Bratunac e Srebrenica (Bosnia-Erzegovina).

Web: https://bandasottomarino.wixsite.com/info.