A Palazzo Moroni "Liberi di scegliere", concerto degli allievi della scuola media Vivaldi

Dal 23/05/2022 al 23/05/2022

Gli allievi del Corso ad indirizzo musicale della Scuola Secondaria di primo grado “Antonio Vivaldi” di Padova terranno un concerto nel cortile di Palazzo Moroni, lunedì 23 maggio, alle ore 19.30. L'evento nasce dalla collaborazione fra il Comune di Padova e l'11° Istituto Comprensivo Statale per celebrare il XXX anniversario dagli attentati in cui persero la vita i giudici Falcone e Borsellino e gli agenti di scorta.

Programma concerto "Liberi di scegliere"

Oltre a un omaggio a coloro che si sono sacrificati al servizio dello Stato, il concerto vuole essere un'occasione per sensibilizzare la cittadinanza e, in particolare i giovani, ai temi della lotta alle mafie e della legalità, condizioni indispensabili per la libertà e la convivenza civile.

Gli ensemble strumentali della Vivaldi, preparati dai docenti Monica Cordaz (violino), Maria Roberta Dell'Orco (violoncello), Manuela Giotto (pianoforte) e Alberto Tecchiati (flauto traverso/direttore), presenteranno un programma con musiche di autori classici e brani tratti dalle colonne sonore di film celebri.

Il Corso ad indirizzo musicale della Scuola Secondaria “Vivaldi” è attivo dal 1977 (primo in Italia), ha ricevuto numerosi premi di livello nazionale ed è molto richiesto e apprezzato. La sua

ricca offerta formativa prevede regolarmente la realizzazione di concerti, collaborazioni internazionali, visite d’istruzione, lezioni-concerto e la partecipazione a rassegne e manifestazioni esterne alla scuola.

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

