Ligabue live all'Arena spettacoli - Fiera di Padova (Pad. 7)

Dopo i trionfali concerti allo stadio San Siro di Milano e Olimpico di Roma di quest'estate, LUCIANO LIGABUE è pronto a tornare nei palasport a brevissimo! Era già atteso all'Arena Spettacoli della Fiera di Padova il 27 ottobre, ma l'entusiasmo dei fan e la corsa ai biglietti ha imposto un raddoppio: l'artista farà il bis nella serata del 28 ottobre!

I biglietti per il tour saranno disponibili in prevendita su Ticketmaster, Ticketone e nelle prevendite abituali dalle ore 11 di giovedì 29 giugno. Per gli iscritti al Bar Mario - il fan club ufficiale dell'artista - i biglietti saranno invece disponibili in presale già dalle ore 10 di domani, mercoledì 28 giugno. Per info: https://www.friendsandpartners.it/ / https://barmario.ligabue.com/

L'annuncio degli attesissimi appuntamenti autunnali arriva in quello che era già un periodo di fervente attesa per i fan di Ligabue, visto che l'artista ha annunciato per settembre l'uscita del suo nuovo album “Dedicato a noi” (Warner Music Italy), a 3 anni dal suo ultimo lavoro discografico, e che è stato anticipato in radio dal singolo “Riderai”. Scritto da Ligabue e prodotto dallo stesso Luciano insieme a Fabrizio Barbacci, il singolo “Riderai” (https://ligabue.lnk.to/riderai)vuole essere un promemoria messo lì a ricordarci di sorridere o sbellicarci, comunque ridere delle nostre ansie eccessive e di farlo prima del tempo previsto. Quante volte ci siamo sentiti dire che un giorno rideremo delle nostre preoccupazioni? Questo brano vuole ricordarci come di alcune cose forse non rideremo mai, certo, ma di tutto il resto conviene farlo il prima possibile.

Ligabue è anche reduce dalla meravigliosa esperienza di "Italia Loves Romagna", il concertone di beneficienza andato in scena al Campovolo di Reggio Emilia sabato scorso, dedicato alle vittime dell'alluvione in Emilia-Romagna. Con lui, altre 17 star della musica italiana (Blanco, Elisa, Elodie, Emma, Giorgia, Madame, Fiorella Mannoia, Gianni Morandi, Negramaro, Laura Pausini, Max Pezzali, Salmo, Tananai e Zucchero) hanno dato spettacolo di fronte ad un pubblico dal vivo di 40mila persone e una media di oltre 3 milioni di telespettatori.

