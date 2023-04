Prezzo non disponibile

Appuntamento all’Opera della Provvidenza S. Antonio domenica 16 aprile, alle ore 15.30, con il concerto lirico di beneficenza in ricordo del tenore Renato Zuin, nel quarto anniversario della sua scomparsa.

Un tenore dal cuore d’oro si affezionò all’Opera della Provvidenza, tanto da realizzare a sue spese e a favore dell’Opera della Provvidenza un cofanetto di tre CD con arie liriche famose, dal titolo “Aiutiamoli con la musica”.

Il direttore dell’OPSA, don Roberto Ravazzolo ha accolto la proposta del baritono Giuseppe Scandola e dal mezzo-soprano Maria Del Fante di dedicare un momento musicale all’amico prematuramente scomparso.

Il concerto lirico di beneficenza, che raccoglierà offerte per la creazione di un “angolo multisensoriale” nel nucleo Giovanni Paolo II dell’OPSA, vedrà la partecipazione delle soprano Monica Bovo (Dolo) e Tiziana Faccio (Bagnoli di Sopra), del tenore Andrea Cioetto (Montagnana), dei baritoni Massimo Concon (Bagnoli di Sopra) e Diego Camon (Montagnana) e del basso Tullio Falzoni (Mantova).

Al pianoforte la maestra Maria Del Fante

Presenta la serata Lino Birtele. Direttore artistico Giuseppe Scandola.

Saranno eseguite musiche di Verdi, Puccini, Bellini, Giordano, Rossini, Mascagni, Lehar, Cardillo, Morricone, Jerome Kern, De Curtis.

Alcuni brani saranno tratti dalle opere predilette da Renato Zuin.

Renato Zuin

Tenore drammatico Italiano, nasce nel 1951 a Venezia. Voce da lirico spinto, particolarmente indicato per i ruoli drammatici e ottima presenza scenica, che lo fanno un tenore che ricorda i grandi del passato. Debutta nel 1987 al Liceu di Barcellona nel ruolo di Radames, e al teatro Principal di Mahon di Minorca.

Nello stesso anno all’Arena di Ausburg interpreta nel ruolo di Calaf, l’opera Turandot di G. Puccini. Nel 1988 riceve un Premio Ponchielli a Cremona e subito dopo canta con i soprani Anna Moffo e Judit Albon Wilke al Central Park di New York. Si classifica come Primo al concorso nazionale "Musica e Parole" per la canzone d'autore, sezione cantanti Genova - 1999, con la canzone "Tu sei la mia musica".

Cavaradossi, Otello, altri ruoli maggiormente eseguiti soprattutto nell’area culturale tedesca ove tiene svariati concerti lirici. Presente al famoso teatro Bolscioi di Mosca, all’Opera di Timisoara con Otello. Il suo grande talento e l’amore per la lirica gli spalanca le porte dei maggiori teatri americani, italiani ed europei.

Ha fondato l’Accademia di Canto Lirico “Villa Braida”, dove si svolgono dei master di perfezionamento del canto lirico, con cognizione di scenografia e regia. L’Accademia si propone inoltre la collaborazione con Associazioni di Amici della Musica di città italiane e Associazioni per il canto lirico come la “Cosmopolitan Music Art” di Verona del soprano Lia Annunziata Lantieri.

Con l’Accademia “Villa Braida” collaborano professionisti come il mezzosoprano Luciana D’Intino e la “Venice Chamber Orchestra” del maestro Pietro Semenzato, con la quale a fine master i cantanti potranno fare concerti e selezioni d’opera sia in Villa che in teatri di prestigio.

