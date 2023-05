Concerto lirico: "Oh! Che muso, che figura! Arie, romanze, duetti e sinfonie"

Il Galà lirico Oh! Che muso, che figura andrà in scena a Palazzo Zacco. In cartellone un cast straordinario: il mezzosoprano Antonia Salzano, il basso Gabriele Sagona e il maestro accompagnatore Alberto Boischio con un programma operistico coinvolgente e appassionante: Oh! Che muso, che figura!... Quali occhiate!... Ho inteso tutto. Del mio colpo or son sicura. Sta a veder quel ch'io so far, canta Isabella con Mustafà nel rossiniano dramma giocoso "L’italiana in Algeri" e da questo brillante duetto prende titolo il Galà Lirico che domenica 28 maggio chiude, per la pausa estiva, la XXXX stagione musicale 2022/2023 del Circolo della lirica di Padova dopo ben 12 rappresentazioni.

Sarà una spettacolo che gli appassionati melomani padovani non dimenticheranno per il coinvolgente ed emozionante programma operistico offerto dai cantanti che interpreteranno arie, romanze e duetti spaziando da Mozart, Donizetti, Massenet, Saint Saens per arrivare a Verdi, Rossini. Il M° Alberto Boischio accompagnerà il ricco programma musicale anche con brani pianistici di grandi musicisti. Un evento musicale di ampio respiro per chiudere in bellezza l’intensa stagione del Circolo della Lirica patavino che nella XXXX Stagione musicale ha ospitato circa 60 artisti e giovani promesse del canto lirico. Interpreti del pomeriggio musicale sono Antonia Sanzano mezzosoprano napoletano, che vanta già un interessante curriculum e significativo elenco di premiazioni in prestigiosi concorsi, e il basso Gabriele Sagona.

Domenica 28 maggio, ore 17. Palazzo Zacco Armeni - Circolo Unificato dell’Esercito Prato della Valle, 82, PD. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ai numeri 335 630 3408 - 349 802 6146 - 347 953 1018. Obbligatorio abbigliamento formale per tutti. Info: www.circolodellalirica.it.