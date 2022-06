Un progetto, quattro opere: concerto di Luca Francioso

Luca Francioso il 18 giugno 2022 a Villa Contarini Giovanelli Venier. Il nuovo progetto di Luca Francioso uscirà il prossimo 18 giugno, nel venticinquesimo anno della sua intensa e prolifica attività artistica, le cui produzioni arrivano, con questo nuovo lavoro, a sessanta tra album, EP, singoli, DVD, live, raccolte, suonerie, manuali fingerstyle, romanzi e racconti, lavori proposti dal vivo in più di mille e duecento concerti, in Italia e all’estero.

A due anni di distanza dal suo ultimo album per chitarra e orchestra, l’artista calabrese torna con un progetto che coniuga differenti linguaggi artistici, un progetto che connette quattro opere distinte in un unico flusso narrativo. Il seme di tutte e quattro le opere sono i versi di un suo componimento, una poesia senza titolo su come l’uomo stia smarrendo la sua umana dimensione.

Web: https://www.lucafrancioso.com.