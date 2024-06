Concerto a lume di candela a favore del canile di Rubano a Cava delle More di Monselice

Un concerto a lume di candela in una location splendida come Cava delle More di Monselice, ma anche un’occasione per fare del bene ai nostri amici a quattro zampe del canile di Rubano. Questo sarà il “Candlelight Concert” di giovedì 20 giugno, alle 20.30, che vedrà protagonisti il sassofonista Flavio Sax Bordin e i suoi amici. “La Musica sotto una nuova Luce”, è il titolo di una serata a ritmo di musica e di ballo. Numerosi gli ospiti che affiancheranno Flavio Sax durante l’evento: Anna Nash (violino), Stefania Miotto (soprano lirico), Luca Minnelli (tenore), Alberto Brunetto (tromba), Dania Maniero e Raffaele De Angelis (tangueri). A presentare la serata sarà Gianluca Versace, conduttore televisivo di Canale Italia, giornalista e scrittore. Il concerto presenta brani emozionali conosciuti da un ampio pubblico, tra cui colonne sonore riarrangiate di Morricone, Hans Zimmer, Queen, oltre a pezzi come “Caruso” di Lucio Dalla e “Adagio” di Albinoni.

«Questo concerto a lume di candela permette di sperimentare la musica in una maniera completamente nuova con l'eleganza, la solennità e il calore dell'ambiente circostante», racconta Flavio Sax. «L'atmosfera unica, con centinaia di candele illumineranno il palco e gli artisti creando un'atmosfera magica per elevare l’esperienza di ascolto con lo sfondo del tramonto sui Colli Euganei». La serata avrà anche uno scopo benefico, in quanto verrà presentato un brano inedito dello stesso sassofonista, i cui diritti finiranno tutti a favore del canile di Rubano.

«Ogni persona che lo ascolterà attraverso i vari portali farà del bene, donando denari importanti a favore per il canile», dice Bordin. «Nella sua carriera Flavio Sax si esibisce in palchi nazionali ed internazionali dando libero sfogo alla sua interpretazione del Soul, Funky, Gospel e Pop a fianco di artisti del calibro di Mario Biondi, Michael Bolton, Randy Crawford, Anggun, Noa e molti altri. Suona con grande emozione in Aula Nervi nella Città del Vaticano al cospetto di Papa Giovanni Paolo II, al Teatro Filarmonico di Verona e al “Grand Théâtre de Monte Carlo” alla presenza della famiglia reale. Attualmente si esibisce in Italia ed Europa come solista».

Biglietti

I biglietti del concerto si possono acquistare su vivaticket.com.

intero euro 16,50

ridotto under 10 euro 11,20

Info web

https://www.facebook.com/events/832564311533528

https://https://www.facebook.com/CavaDelleMore

https://www.vivaticket.com/it/ticket/flavio-sax-candle-light-concert/233381

