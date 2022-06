Manuel Agnelli in concerto a Padova al Parco Della Musica

Manuel Agnelli in concerto a Padova

Venerdì 22 luglio 2022

Padova - Parco Della Musica

Manuel Agnelli

Si aggiungono nuovi concerti al Tour 2022

Dopo aver annunciato lo spostamento all'aperto delle date di Roma e Milano, MANUEL AGNELLI conferma nuovi concerti che si terranno la prossima estate. Il Tour 2022 vedrà l'artista esibirsi dal vivo in molte altre città.

Rolling Stone è media partner del Tour 2022 di Manuel Agnelli

MANUEL AGNELLI

Manuel Agnelli è un cantautore, musicista, produttore discografico, autore, conosciuto soprattutto come

fondatore e frontman della più importante rock band italiana degli

ultimi decenni: gli Afterhours, da lui fondata nel 1985.

Gli AFTERHOURS SONO:

Manuel Agnellli – voce, chitarre

Roberto Dell’Era – basso

Rodrigo D’Erasmo – violino

Xabier Iriondo – chitarre

Stefano Pilia – chitarre

Fabio Rondanini – batteria

ALBUM AFTERHOURS:

Germi (Mescal, 1995)

Hai Paura del Buio? (Mescal, 1997)

Non è Per Sempre (Mescal, 1999)

Siam Tre Piccoli Porcellini, live (Mescal, 2001)

Quello che non c’è (Mescal, 2002)

Ballate per piccole iene (Mescal, 2005)

Ballads for Little Hyenas (One Little Indian/Mescal, 2006)

I Milanesi Ammazzano il Sabato (Universal, 2008)

Padania (Germi, 2012)

Hai paura del Buio? Remastered/Reloaded (Universal, 2014) Folfiri o Folfox (Universal, 2016)

Foto di Pura Gioia – Antologia in 4 cd (Universal, 2017)

Noi Siamo Afterhours – Doppio CD live (Island Records, 2019)

ALBUM DA SOLISTA:

An Evening With Manuel Agnelli – Vinile limited edition (Island Records, 2019) La Profondità Degli Abissi – Vinile 45 giri (Island Records, 2022)

EP E SINGOLI AFTERHOURS:

Male di Miele (Mescal, 1998)

Sui Giovani d’Oggi ci Scatarro Su (Mescal, 1998) La Verità che Ricordavo (Mescal, 2000)

Bianca (Mescal, 2000)

Sulle Labbra (Mesca,l 2002)

La Gente Sta Male (Mescal, 2003)

Gioia e Rivoluzione (Mescal, 2004)

Ballata per la mia piccola iena (Mescal, 2005

