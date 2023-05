Al Santurio Madonna Pellegrina il concerto "Maria tra stupore e silenzio"

Mercoledì 24 maggio 2023, alle ore 21, nel santuario della Madonna Pellegrina, via Fabrizio d’Acquapendente n. 60 si terrà il concerto "MARIA TRA STUPORE E SILENZIO", meditazioni sulla vita della Vergine Maria attraverso il canto.

Il concerto è organizzato da MP ANGELS ENSEMBLE in collaborazione con l’Associazione San Daniele A.P.S. e sarà l’occasione per avvicinarsi alla figura della Vergine Maria vista come donna del e nel suo tempo.

Informazioni sul sito associazionesandaniele.it.

Ingresso libero e gratuito.