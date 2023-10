Concerto dell'Orchestra Asclepio "Medici per la Musica" a Palazzo della Ragione

Nell’ambito del progetto Terza missione One Health “Stili di vita e salute globale” dell'Università di Padova, il Dipartimento di Medicina - Dimed, organizza per lunedì 23 ottobre, ore 20.45, il concerto dell'Orchestra Asclepio "Medici per la Musica".

Il concetto di Salute Globale (One Health) è riconosciuto a livello di ricerca scientifica, così come dalle più autorevoli agenzie di salute pubblica, come una condizione imprescindibile di equilibrio tra i diversi livelli di sviluppo e funzionamento degli individui inseriti nei propri contesti socio-politico-economici e ambientali.

La musica ha dimostrato di avere un effetto significativo sulla salute mentale e sul benessere emotivo delle persone.



Serata di beneficenza con contributo libero a favore di Medici con l'Africa Cuamm.

Iscrizioni: form online.

Dipartimento di Medicina - Dime

Cristina Degan, Chiara Bison

providerecm.dimed@unipd.it

https://www.medicinadimed.unipd.it/concerto-dellorchestra-asclepio-medici-la-musica-luned%C3%AC-23-ottobre-2023-lle-ore-2045-padova-palazzo

https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/orchestra-asclepio-medici-la-musica

https://www.eventbrite.com/e/biglietti-concerto-orchestra-asclepio-medici-per-la-musica-730275623047?aff=oddtdtcreator