Il requiem di Mozart in memoria delle vittime del Covid in Veneto, concerto al Santo

Il Conservatorio di Musica “Cesare Pollini” di Padova recupera il grande evento solidale di “commemorazione delle vittime del Covid-19 in Veneto” inizialmente previsto per lo scorso anno.

Martedì 2 novembre 2021, nella ricorrenza dedicata a tutti i defunti, alla Basilica di Sant’Antonio di Padova, alle ore 21, verrà eseguito il solenne Requiem in Re minore K. 626 di Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1991): un’opera che, al di là del testo liturgico e della relativa ufficiatura, rappresenta una profonda meditazione in note sulla morte, scritta dal compositore salisburghese nella piena consapevolezza della fine. Il fatto poi che la mano dell’autore non fece in tempo a completarla e che fu portata a termine dall’allievo Sussmayr, su richiesta della moglie di Amadeus Costanza, la quale a causa della situazione di indigenza non intendeva restituire l’anticipo al committente, contribuì ulteriormente al valore simbolico e allo status di leggenda di questa Messa da Requiem.

Va sottolineato che, oltre alle parti certificate come “interamente mozartiane” (ossia Introitus e Kyrie), tutte le sezioni ne restituiscono il caratteristico genio ad altezze superlative: tanto le idee musicali quanto l’impianto generale, nonché le colorazioni strumentali dalla cupa intensità (date dai corni di bassetto e dai fagotti) che fecero proseliti nelle generazioni di compositori a venire (da Berlioz a Verdi). L’opera sarà suonata dall’Orchestra Sinfonica del Conservatorio sotto la bacchetta del M° Giuliano Medeossi e da tre cori: il Coro del “Pollini”, diretto da Mariano Dante, il coro polifonico della Cappella musicale del Santo, diretto da Valerio Casarin, e il Coro “Iris Ensemble”, diretto da Marina Malavasi. Cantanti solisti: Yukiko Shimizu, soprano, Sara Bardino, contralto, Zhang Zhen, tenore, Hazar Mursitpinar, basso.

Per l’occasione inoltre alcuni musicisti dell’Orchestra di Padova e del Veneto si uniranno all’Orchestra del Conservatorio in nome della solida e proficua collaborazione maturata negli ultimi anni tra le due Istituzioni musicali. Il concerto è realizzato con il contributo di ANACI Padova e gode del patrocinio del Comune di Padova.

L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria da effettuarsi tramite la piattaforma Eventbrite.

