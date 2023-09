Concerto "Missa redemptionis" il 30 settembre 2023. Ad un anno dal termine del restauro della pala raffigurante Sant’Antonino patrono della parrocchia di Mejaniga di Cadoneghe, il Guillou Consort canterà, in prima esecuzione in tempi moderni, la “Messa della Redenzione” a 8 voci in due cori di Lorenzo Perosi.

Programma:

J. S. Bach: Toccata in Fa maggiore BWV 540

L. Perosi: Tu es Petrus

L. Perosi: Kyrie e Gloria dalla Missa Redemptionis

V. Miserachs: Dignare me

A. Vivaldi/J. S. Bach: Concerto in La minore BWV 593 (3 mov.)

L. Perosi: Credo dalla Missa Redemptionis

V. Miserachs: Ave verum

G. Liberto: Tota pulchra es amica mea

C. M. Widor: Toccata dalla Sinfonia V op. 42/1

L. Perosi: Sanctus, Benedictus e Agnus Dei dalla Missa Redemptionis

Organo – Alessandro Perin. Direzione – Matteo Cesarotto.

Info: https://www.guillouconsort.it/.