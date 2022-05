Concerto per il pre-finissage della Mostra Collettiva Internazionale “Omaggio alla Primavera” il 3 giugo 2022, ore 18 alla Galleria La Teca, Via Umberto I, 56, 35122 Padova PD, Italia. La Galleria “La Teca” per un giorno diverrà una sala da concerto: l’occasione è il pre finissage “Omaggio alla Primavera”, mostra che ha riscosso un notevole successo di presenze.

Inaugurata il 21 maggio vedrà il suo epilogo il 7 Giugno, ma le sorprese non sono finite: il giorno 3 giugno alle ore 18 avrà luogo il concerto del Soprano Dominika Zamara accompagnata alla chitarra classica dal M° Francesco Ranzato. I musicisti delizieranno il pubblico con arie di Mauro Giuliani, oltre a questo il M° Ranzato si esibirà in alcuni pezzi solistici di Francisco Tàrrega, il tutto sarà guidato dalla a cura del Critico d’Arte e Curatrice Maria Palladino.

La particolarità dell’evento sarà la mutimedialità dello stesso, l’unione tra arte figurativa e musica, il tutto nei due piani della prestigiosa Galleria “La Teca”, sita in pieno centro della città di Padova, già Patrimonio Unesco, un'occasione per un tuffo nella storia e nella cultura.

Programma:

Ombre Amene

M. Giuliani

Alle mie tante lagrime

Confuso smarrito

Quando sarà quel di

Par che di giubbilo

Ah non dir che t'adoro

F Tàrrega pezzi per chitarra classica solista

Web: https://www.gallerialateca.com/.