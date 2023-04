Requiem di Wolfang Amadeus Mozart, il concerto benefico al Domo di Padova

Un evento straordinario, che vedrà in “scena” – per la prima volta a Padova – gli Ambasciatori delle “Vie di Mozart” di Salisburgo: il coro Amadeo e l’orchestra da camera di Hallein. Diretti dal maestro Moritz Guttmann - vincitore nel 2014 del World Choir Games, figura stimata e riconosciuta a livello internazionale – eseguiranno il capolavoro di Mozart, Il Requiem KV 626 nel Duomo di Padova sabato 15 aprile alle ore 19.

Il coro Amadeo, composto da 180 giovanissimi di età compresa fra i 10 e 19 anni, è una realtà che vanta numerose esibizioni in diversi paesi europei e non solo e nasce dalla collaborazione fra il coro S. Francesco, coro S. Carlo Borromeo e le voci bianche; l’orchestra è formata da cinquanta elementi fra studenti e insegnanti di scuole di musica di Salisburgo, primo violino e fondatrice è Margarethe Hlawa.

I cori e l’orchestra portano in concerto il capolavoro di Mozart riprendendo la tradizione delle storiche cappelle musicali di basiliche e cattedrali, dove le voci bianche ricoprivano i ruoli di soprani e contralti, realtà assai rara nella nostra Italia, che pur conserva un patrimonio inestimabile di musica sacra che documenta questa prassi. L’evento si inserisce in un ampio e prestigioso progetto che vede la cooperazione tra l'Università Mozarteum di Salisburgo, l’Arcidiocesi di Salisburgo e Le Vie di Mozart, rete internazionale che unisce città, regioni e istituzioni nei dieci paesi d'Europa visitati da Mozart e che hanno contribuito alla sua formazione musicale.

Il concerto sarà a scopo benefico - a ingresso libero con contributo libero e volontario e preiscrizione consigliata a questo link (posti limitati) - interamente devoluto al sostegno del Progetto Piccolo Principe della Fondazione Ometto e destinato a un’iniziativa che si propone di dotare le scuole del Veneto di defibrillatori per prevenire le morti improvvise da arresto cardiaco, facendole quindi diventare luoghi cardioprotetti.

«Attendiamo con emozione e trepidazione questo appuntamento – spiega Valentina Ometto, Presidente della Fondazione – occasione per ascoltare il capolavoro di Mozart in un’interpretazione davvero unica e per aggiungere un altro importante mattone al grande progetto che stiamo coltivando con tanta passione. La serata sarà anche occasione per raccogliere adesioni in vista della grande sfida che ci attende il prossimo 23 aprile, quando alla Maratona di Padova vogliamo essere in tantissimi a correre con Piccolo Principe per sostenere la prevenzione delle morti improvvise in età pediatrica».

Info

Per maggiori info: info@fondazioneometto.it, 3770809623 (lun-ven 9-13).

Info web

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-concerto-solidale-w-a-mozart-requiem-k-626-596685100197

https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/le-vie-di-mozart

