"Musica al Museo - Musica con Vista": il Trio dell'Arcimboldo alla Sala del Romanino dei musei Eremitani

Musica al Museo si chiude giovedì 29 settembre, con il noto ensemble di fiati Trio dell’Arcimboldo, specializzato nell’utilizzo di strumenti “classici” (copie e originali d’epoca, di cui possiedono una collezione di rilevanza internazionale).

I componenti del trio si esibiscono a fianco dei nomi più prestigiosi del panorama musicale internazionale, e collaborano con alcuni dei maggiori strumentisti specializzati in esecuzioni su strumenti d’epoca. In sintonia con l’artista da cui prende il nome, l’ensemble, fondato nel 1997 da L. Lucchetta e R. Carbonara, intende proporre attraverso l’utilizzo di strumenti moderni e “classici” (copie e originali d’epoca), combinazioni sonore e timbriche tra le più svariate, con diversi organici. Il programma del concerto prevede musiche di Mozart (Divertimento n. 2 K439b, Divertimento n. 1 K439b e Cinque arie da “Il flauto magico") Salieri (Palmira, Marcia di Camelo) e Vaudano (Tre Sonate). Il concerto rientra nel festival itinerante Musica con Vista 2022, organizzato da Le Dimore del Quartetto e il Comitato Amur, in partnership con l’Associazione Dimore Storiche Italiane.

Musica con vista rientra anche nel più ampio piano di interventi sociali e culturali di Poste Italiane “Presenti sul territorio, vicini alle comunità”, che si prefigge la promozione di programmi e attività di inclusione sociale con un impatto positivo sul territorio, sostenendo progetti a valenza comunitaria.

Musica al Museo è organizzato in collaborazione con Padova Musei Civici. Si ringrazia IN’S mercato per il contributo .

Gli Amici della Musica fanno parte di AGIS Triveneto, AIAM (Associazione Italiana Attività Musicali), AMUR ( Associazioni Musicali in Rete), CIDIM (Comitato Nazionale Italiano Musica), REMA (Early Music in Europe).

In breve

Giovedì 29 settembre,

ore 18

Musica al Museo - Musica con Vista

Giovedì 29 settembre 2022, ore 18, Sala del Romanino, Musei Civici agli Eremitani, Padova

Trio dell'Arcimboldo

Luca Lucchetta clarinetto

Rocco Carbonara clarinetto

Sergio Azzolini fagotto

Biglietti 5 euro

disponibili presso il circuito Vivaticket; presso Gabbia Dischi, via Dante 8; al botteghino del concerto

Info web

https://www.amicimusicapadova.org/calendario/2022/09/29/644/

Foto da comunicato stampa