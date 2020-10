"In dialogo", concerto di musica barocca da camera a Villa Roberti

Una nuova lettura dei duetti vocali da camera, forma importante della musica barocca, che propone un insolito dialogo sonoro tra soprano e viola. Uno strumento raramente utilizzato come solista, ma che in questo frangente assume una propria autonomia, diventa vera e propria voce solista capace di ordire trame sonore e dialogare in libera forma con il soprano.

L'Ensemble L'Asfodelo nasce dal desiderio di ritrovarsi di alcuni ex compagni di conservatorio, dopo percorsi diversi che li hanno portati in viaggi e tournée in Italia e all’estero. Da queste variegate esperienze si è alimentato il desiderio di creare e di condividere, con una maturità cresciuta con il tempo e nei tanti luoghi vissuti, un progetto comune. A Villa Roberti l’ensemble propone il dialogo tra la voce soprano di Silvia Frigato, il clavicembalo di Serena Agostini e la viola da braccio di Filippo Bergo. A fine serata il nostro brindisi della buonanotte.

Informazioni e contatti

Ensemble l'Asfodelo

IN DIALOGO

MUSICA BAROCCA DA CAMERA

Sabato 10 ottobre ore 21 presso il Salone degli Affreschi

Ingresso libero, prenotazione obbligatoria.

Mail: info@villaroberti.com

Whatsapp: 3925226296

Gallery